«Беспринципных» покажут на ТНТ

Зрителей ожидает разговорная сатирическая комедия о нелепых, порой неприличных и очень смешных случаях, которые происходят с обитателями «патриков» — одного из самых элитарных московских районов вокруг Патриарших прудов.
Здесь живут крупные бизнесмены, генералы, чиновники, актёры и прочая гламурная богема нашего общества. Всё об их жизни в самых откровенных подробностях знает сквозной герой по прозвищу «Славик-не-***», который травит байки и пересказывает новеллы про удивительный мир Патриарших невидимому писателю. Только в конце сериала зрители узнают, кому Славик рассказывает свои беспринципные истории.
Несмотря на внешний лоск, проблемы у обитателей богемного заповедника общечеловеческие. Генерал Хадяков возвращается от любовницы и врёт жене, что был на рыбалке. Но генеральша давно в курсе – ведь она сама подбирает ему девушек, потому что в ближний круг должны входить проверенные люди. Петербуржцы Паша и Юля мечтают окунуться в роскошный мир «патриков», но пока довольствуются съёмом квартиры вдвоём. Стоило им подписаться на секс без обязательств, как между ними начинают возникать чувства. А сам Славик, патологический и обаятельный лжец, не устаёт придумывать отмазки для своей жены Людмилы, которая, кажется, давно в курсе его измен – но старается смотреть на это мудро.
«Беспринципные» — лёгкая комедия про отношения женщин и мужчин, и про то, кто кого перехитрит в этой игре. Сериал снимали в реальных локациях Патриарших прудов: модных ресторанах и барах, знаменитых переулках и дворах.
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