«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана

Криминальный экшен, лёгкий эротизм посреди этой необъятной мерзлоты, подростковые бунты, психоделический трип с шаманами и сиамскими близнецами, срывающийся в хтонический хоррор с нотками чёрного юмора и андеграундными мелодиями – «Мёртвое озеро» показывает жизнь маленького провинциального городка на севере так, как этого не делал ещё никто. А его мрачная таинственная атмосфера, жёсткий непредсказуемый сюжет и место действия – заледенелые просторы русского севера – вероятно, напомнят зрителям сериалы «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», взорвавшие телеэфир в уходящем году.
Премьера прошла в Омске на фестивале «Движение», где зрители своими голосами присудили проекту первое место, а критики назвали его русскими «Твин Пиксом» и «Настоящим детективом». Международная премьера состоялась в США в рамках Accolade Global Film Competition, по итогам которого Цыганов был отмечен призом за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. Жюри также назвало «высокохудожественной» режиссуру Прыгунова и оценило талант всей актёрской группы. Онлайн-премьера состоялась на видеоплатформе Premier в марте 2019-го.
Новые серии «Мёртвого озера» будут выходить на ТВ-3 с 7 декабря по будням, с понедельника по четверг, в 19:30, в премиальной линейке вечернего кинопоказа.
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