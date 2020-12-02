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«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана

2 декабря
2020 год

Новости кино >>
2 декабря 2020
ТВ-3 7 декабря в 19:30 впервые покажет на телеэкране мистический детектив «Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым в роли блистательного столичного следователя, страдающего от острых приступов депрессии и навязчивых мыслей о суициде. Он отправляется в заполярный город Чангадан, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного олигарха, где сталкивается с силами, которые лучше было бы не тревожить. В ролях – Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев, Сергей Бондарчук и рэпер Скруджи, для которого съёмки в «Мёртвом озере» стали дебютом в кино, сообщает пресс-служба телеканала.

«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Криминальный экшен, лёгкий эротизм посреди этой необъятной мерзлоты, подростковые бунты, психоделический трип с шаманами и сиамскими близнецами, срывающийся в хтонический хоррор с нотками чёрного юмора и андеграундными мелодиями – «Мёртвое озеро» показывает жизнь маленького провинциального городка на севере так, как этого не делал ещё никто. А его мрачная таинственная атмосфера, жёсткий непредсказуемый сюжет и место действия – заледенелые просторы русского севера – вероятно, напомнят зрителям сериалы «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», взорвавшие телеэфир в уходящем году.

Съёмки сериала прошли по заказу ТВ-3 зимой 2017-го в городе Кировск Мурманской области, у подножья Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр – в местах, с которыми связано множество мрачных саамских легенд. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Пётр Ануров и Данила Шарапов. За постановку отвечает Роман Прыгунов, а сценарий написал Роман Кантор.

«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Премьера прошла в Омске на фестивале «Движение», где зрители своими голосами присудили проекту первое место, а критики назвали его русскими «Твин Пиксом» и «Настоящим детективом». Международная премьера состоялась в США в рамках Accolade Global Film Competition, по итогам которого Цыганов был отмечен призом за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. Жюри также назвало «высокохудожественной» режиссуру Прыгунова и оценило талант всей актёрской группы. Онлайн-премьера состоялась на видеоплатформе Premier в марте 2019-го.

Новые серии «Мёртвого озера» будут выходить на ТВ-3 с 7 декабря по будням, с понедельника по четверг, в 19:30, в премиальной линейке вечернего кинопоказа.
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«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана фотографии
«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана фотографии
«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана фотографии
«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана фотографии
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