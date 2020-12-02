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Sony стала эксклюзивным прокатчиком СТВ

2 декабря
2020 год

Новости кино >>
2 декабря 2020
СТВ и Sony Pictures договорились о том, что компания будет прокатывать все фильмы Сергея Сельянова. Ранее за дистрибуцию отвечала компания «Наше кино» всё того же Сельянова и Игоря Толстунова. Теперь с приходом нового основного владельца — продюсера Максима Рогальского — у компании в приоритете выпуск в прокат независимых и фестивальных фильмов.

Согласно изданию «Коммерсантъ», Sony Pictures станет эксклюзивным дистрибутором кинокартин и мультфильмов СТВ и её партнёров. По словам гендиректора Sony Pictures в России Антона Сиренко, компания планирует увеличить долю фильмов студии, которая до этого момента «составляла 2–5% национального бокс-офиса». У партнёрства нет срока, и в случае удовлетворения сторон он будет продлён.

Sony стала эксклюзивным прокатчиком СТВ
фото: кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

«Нам будет полезно и удобно работать с Sony: это мировой бренд, благодаря наличию репертуара компания имеет серьезные позиции на рынке», — считает Сельянов. В декабре Sony выпустит сразу две работы студии: «Барбоскины на даче» и «Конь Юлий и большие скачки».

Тем временем «Наше кино» перешло под управление Максима Рогальского, консолидировавшего 75% компании. Толстунов продал продюсеру 50% компании, посчитав, что «сейчас этот бизнес стал весьма рисковым». Сельянов планирует продать половину своей доли и сохранить 25%. По словам Рогальского, «Наше кино» будет отвечать за прокат приобретённых отечественных и зарубежных картин, в том числе фестивальных, поскольку теперь, без релизов СТВ, «более открыта для внешнего рынка».
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