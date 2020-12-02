Не стало Бориса Плотникова

Заслуженный и народный артист России, театральный педагог, профессор кафедры мастерства актёра в ГИТИСе, популярный актёр советского и российского театра и кино Борис Плотников, прославившийся ролью доктора Борменталя в «Собачьем сердце», стал новой жертвой коронавируса. Ему был 71 год. Об этом сообщает ТАСС со слов ректора ГИТИСа Григория Заславского.
«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — цитирует агентство Заславского. По его словам, Плотников был фантастическим мастером и прекрасным актёром.
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