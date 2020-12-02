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Не стало Бориса Плотникова

2 декабря
2020 год

Новости кино >>
2 декабря 2020
Заслуженный и народный артист России, театральный педагог, профессор кафедры мастерства актёра в ГИТИСе, популярный актёр советского и российского театра и кино Борис Плотников, прославившийся ролью доктора Борменталя в «Собачьем сердце», стал новой жертвой коронавируса. Ему был 71 год. Об этом сообщает ТАСС со слов ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — цитирует агентство Заславского. По его словам, Плотников был фантастическим мастером и прекрасным актёром.

Не стало Бориса Плотникова
фото: кадр из фильма «Восхождение»

Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске Свердловской области. В 1970-м окончил Свердловское театральное училище, а в 1983-м — филологический факультет Уральского университета. Десять лет проработал в Свердловском ТЮЗе, с 1978-го по 1988-й был актёром Московского театра Сатиры, затем до 2002-го состоял в труппе Театра Армии. Последние десятилетия работал в Театре Олега Табакова и МХТ имени Чехова.

В кино дебютировал в 1976-м, сыграв Сотникова в «Восхождении» Ларисы Шепитько. Всего на его счету более 70 ролей в кино и на телевидении. Помимо доктора Борменталя, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Михайло Ломоносов», «Холодное лето пятьдесят третьего...», «У каждого своя война», «Крылья империи» и «Годунов». Обладатель Ордена Почёта и премии «Московская премьера» Фонда Станиславского.
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