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Дэвид Боуи заговорит голосом Павла Артемьева

20 декабря
2020 год

Новости кино >>
20 декабря 2020
Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды» стартует в кинотеатрах 7 января. В русской версии легенду британской рок-музыки озвучил певец Павел Артемьев, сообщает пресс-служба компании Russian World Vision, которая выпускает ленту в прокат.

Дэвид Боуи заговорит голосом Павла Артемьева
фото: К/ф «Дэвид Боуи. Человек со звезды»

«Дэвид Боуи. Человек со звезды» — роуд-муви британского режиссера Гэбриэла Рэнджа о том, как в 1971 году только начинающий свой путь к славе Дэвид Боуи впервые отправился в США для продвижения новой пластинки «The man who sold the world». В этом путешествии он противостоит призраку наследственного психического заболевания, страдая, борясь и пытаясь понять, кто же он. Именно тогда был рожден культовый образ Зигги Стардаста — андрогинного бисексуала, рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству. Боуи сыграл актер Джонни Флинн.

«Я большой поклонник Дэвида Боуи и, конечно, я очень обрадовался возможности прикоснуться к его истории. Фильм получился очень трогательным и нежным, даже если не относиться к нему как к байопику великого артиста, а просто к истории художника на заре своего пути», — рассказал Артемьев.
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