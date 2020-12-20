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Мария Гречишникова назначена гендиректором Star Media

20 декабря
2020 год

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20 декабря 2020
Генеральным директором (СЕО) группы компаний Star Media назначена Мария Гречишникова. До мая 2020-го она более девяти лет работала в компании в должности вице-президента по продажам и международным проектам, а затем перешла в онлайн-кинотеатр ivi, где занимала пост директора по контенту, уточняет пресс-служба Star Media.

Мария Гречишникова назначена гендиректором Star Media
фото: Пресс-служба Star Media

В рамках новой должности Гречишникова сосредоточится на стратегическом развитии направлений бизнеса, партнерствах, увеличении доходности имеющихся активов и усилении производства. Она порядка 16 лет работает в медиа, а также является членом International Academy of Television Arts&Sciences (IEMMYS).

«Star Media – динамично развивающаяся диверсифицированная медиа компания. На сегодня это не просто успешный производитель и дистрибутор контента, а также крупнейший в СНГ агрегатор кино и сериалов в YouTube, владелец собственных тематических платных каналов и успешный защитник контента от нелегального использования. Развитие этих и абсолютно новых направлений бизнеса – интересная и амбициозная задача. Я благодарна Владу Ряшину за такое предложение и уверена в большом совместном успехе!» — рассказала Мария Гречишникова.
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