Мария Гречишникова назначена гендиректором Star Media

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Генеральным директором (СЕО) группы компаний Star Media назначена. До мая 2020-го она более девяти лет работала в компании в должности вице-президента по продажам и международным проектам, а затем перешла в онлайн-кинотеатр ivi, где занимала пост директора по контенту, уточняет пресс-служба Star Media.В рамках новой должности Гречишникова сосредоточится на стратегическом развитии направлений бизнеса, партнерствах, увеличении доходности имеющихся активов и усилении производства. Она порядка 16 лет работает в медиа, а также является членом International Academy of Television Arts&Sciences (IEMMYS).» — рассказала Мария Гречишникова.