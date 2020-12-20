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Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон

20 декабря
2020 год

Новости кино >>
20 декабря 2020
Британская актриса Лили ДжеймсЗолушка», «Война и мир») сыграет Памелу Андерсон в новом сериале Hulu под рабочим названием «Пэм и Томми» (Pam & Tommy). Главную мужскую роль исполнит Себастиан Стэн, сообщает Deadline.

Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон
фото: decider.com

Лента расскажет об отношениях звезды «Спасателей Малибу» с барабанщиком американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Пара поженилась спустя 96 часов после знакомства и прожила в браке три года. Возлюбленные часто привлекали внимание прессы своими выходками, но скандал с кражей их хоум-видео произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ролик разлетелся по всему интернету.

Образ мужчины, который участвовал в похищении записи, воплотит Сет Роген. Сценарий напишет Роб СигелРестлер», «Основатель»), а режиссерское кресло займет постановщик драмы «Тоня против всех» Крейг Гиллеспи. Андерсон и Ли не участвуют в создании проекта. Съемки стартуют весной 2021 года.
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