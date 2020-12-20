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Роман Кейт Аткинсон «Жизнь после жизни» получит экранизацию

20 декабря
2020 год

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20 декабря 2020
Роман Кейт Аткинсон «Жизнь после жизни» (Life After Life) будет экранизирован. Производством сериала займется ВВС, сообщает Deadline.

Роман Кейт Аткинсон «Жизнь после жизни» получит экранизацию
фото: deadline.com

Это история Урсуллы Тодд, которая попадает в альтернативные реальности. Она живет и умирает при разных обстоятельствах, после чего возрождается вновь. Женщине предстоит пройти две Мировые войны, излечиться от смертельной болезни, встретиться с Гитлером и многое другое.

В качестве режиссера выступит Джон Краули, поставивший «Щегла». Сценарием займется Батшеба Доран. Кейт Аткинсон станет одним из продюсеров. Старт съемок запланирован на весну 2021 года.
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