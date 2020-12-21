Критики назвали лучшие российские сериалы 2020 года

Сайт Кино-Театр.Ру по традиции в конце года попросил ведущих российских кино- и телекритиков выбрать лучшие сериалы уходящего года. В опросе приняли участие 20 экспертов (10 женщин и 10 мужчин), сотрудничающие с ведущими отечественными отраслевыми, развлекательными и общественно-политическими СМИ. Каждый из них назвал тройки своих фаворитов, выбранные из 152 сериалов, которые вышли на экраны телеканалов и стриминговых сервисов в 2020 году. В общий список попали 22 проекта, что составляет 14,5% от всех показанных за год (в прошлом году было всего на 1% больше), причем только 12 сериалов упомянуто более одного раза, а больше трех раз названо всего четыре произведения.
По результатам голосования два восьмисерийных проекта – «Чики
» и «Перевал Дятлова
» – набрали одинаковое количество баллов – по 24. В случае равной средневзвешенной оценки по регламенту конкурса победа присуждается по олимпийской системе. Хотя у «Чик» на два упоминания больше, у «Перевала» – двукратный перевес первых мест. Таким образом именно проект ТНТ и Premier, снятый режиссерами Валерием Федоровичем
, Евгением Никишовым
, Павлом Костомаровым
и Степаном Гордеевым
, становится лучшим сериалом 2020 года по версии критиков.
Вторую строчку занимают «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна
, выходивший на сервисе more.tv. На третьем месте – также показанный только на этой площадке проект Федора Бондарчука
«Псих
» с Константином Богомоловым
в главной роли. За ним следует «Мир! Дружба! Жвачка!
», вышедший на платформе Premier, у него 4 упоминания и 7 взвешенных баллов (1 первое, 1 второе и 2 третьих мест). Замыкает пятерку лучших проект «257 причин, чтобы жить
» видеосервиса START.
«В этом году многим критикам было трудно выбрать лишь три лучших сериала, так как количество качественных проектов, заслуживающих высокой оценки, было велико, несмотря на то, что год был сложный. Также мы видим, что проекты для стримингов не только полноценно вошли в наш рейтинг, но заняли в нем лидирующее положение. Мы будем с интересом наблюдать за этим процессом в следующем году, в том числе и на международной арене, и надеемся, что со временем онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы перестанут рассматривать друг друга как соперников и найдут взаимовыгодный формат сотрудничества, от которого только выиграет зритель
», - подытожил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
С голосованием критиков за лучшие сериалы года можно ознакомиться здесь
.
Полный рейтинг проектов по итогам голосования:
1. «Перевал Дятлова» (ТНТ, Premier)
2. «Чики» (more.tv)
3. «Псих» (more.tv)
4. «Мир! Дружба! Жвачка!» (Premier)
5. «257 причин, чтобы жить» (START)
6-8. «Игра на выживание
» (ТНТ), «Мёртвые души
» (ivi), «Колл-центр
» (ТНТ, Premier)
9-11. «#СидЯдома
» (Premier), «Чума!
» (ivi), «Проект "Анна Николаевна"
» (Кинопоиск HD)
12. «Ольга-4
» (ТНТ)
13-16. «Родком
» (СТС), «Последний министр
» (Кинопоиск HD), «Беспринципные
» (Кинопоиск HD), «Закрытый сезон
» (more.tv, Wink)
17-22. «Триггер
» (Первый канал), «Казанова
» (Первый канал), «Зулейха открывает глаза
» (Россия-1), «Иванько
» (ТНТ), «Окаянные дни
» (Premier), «Нежность
» (ivi)
Лидером вещания в 2020 году стал забравший 40% призовых мест тандем ТНТ+Premier – 8 их сериалов суммарно получили у критиков 24 упоминания, на втором месте 3 проекта, показанных на more.tv — 30% всех призовых мест и 18 упоминаний, 10% призовых мест у трех проектов ivi. На Кинопоиск HD приходится 8,3%, целых три их проекта вышли в топы. У видеосервиса START один проект, включенный в топ тремя кинокритиками — это 5% общего рейтинга. Оставшиеся 6,7% мест делят между собой четыре проекта телеканалов Первый, Россия-1 и СТС.
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