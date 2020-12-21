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Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры»

21 декабря
2020 год

Новости кино >>
21 декабря 2020
Кинокомпания «Мотор фильм студия» начала съемки фильма «Свингеры» – ремейка одноименной комедии, которая вышла в Латвии в 2016 году, сообщается на официальной страницы компании в социальной сети Facebook.

Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры»
фото: "Мотор фильм студия"

По сюжету в курьезную ситуацию оказываются вовлечены очень разные по социальному происхождению, материальным возможностям, роду занятий и взглядам на жизнь люди: состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга – светская львица, мечтающая о карьере дизайнера, уставший от работы врач-физиотерапевте Андрей с женой-провизором Ириной. Поиск острых ощущений в одном случае и желание найти выход из семейного тупика в другом приводят эти пары на свингерскую новогоднюю вечеринку. Сексуальный эксперимент, в обеих парах затеянный по инициативе только одного из партнеров, оборачивается чередой казусов и заканчивается провалом. К удивлению для себя и своих «законных» половинок герои обнаруживают настоящие чувства и крепкую взаимную привязанность.

Оригинальный фильм, помимо российского ремейка, уже получил эстонскую, украинскую, норвежскую, польскую, датскую и голландскую версии. В российской комедии главные роли играют Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков и Наталья Рудова. Режиссером выступает Андрейс Екис, работавший над оригинальной картиной.
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№ 1
Влад69   21.12.2020 - 14:28
Надеюсь всё на рейтинг 12+, или 6+ ? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Дмитрий НагиевИлья НосковИрина ПеговаНаталья РудоваОлеся СудзиловскаяАндрейс Экис
фильмы
СвингерыСвингерыСвингеры 2

фотографии >>
Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры» фотографии
Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры» фотографии
Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры» фотографии
Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры» фотографии
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