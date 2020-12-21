Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры»

Кинокомпания «Мотор фильм студия» начала съемки фильма «Свингеры» – ремейка одноименной комедии, которая вышла в Латвии в 2016 году, сообщается на официальной страницы компании в социальной сети Facebook.
фото: "Мотор фильм студия"
По сюжету в курьезную ситуацию оказываются вовлечены очень разные по социальному происхождению, материальным возможностям, роду занятий и взглядам на жизнь люди: состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга – светская львица, мечтающая о карьере дизайнера, уставший от работы врач-физиотерапевте Андрей с женой-провизором Ириной. Поиск острых ощущений в одном случае и желание найти выход из семейного тупика в другом приводят эти пары на свингерскую новогоднюю вечеринку. Сексуальный эксперимент, в обеих парах затеянный по инициативе только одного из партнеров, оборачивается чередой казусов и заканчивается провалом. К удивлению для себя и своих «законных» половинок герои обнаруживают настоящие чувства и крепкую взаимную привязанность.
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