Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза

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Второй приз достался «Французу» Андрея Смирнова.

Фильм «Дорогие товарищи!» стал лучшим на фестивале «Спутник над Польшей»

В актерском составе также Ирина Пегова и Олеся Судзиловская.

Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова снимаются в комедии «Свингеры»

21 декабря

Не стало Александра Курляндского, работавшего над «Ну, погоди!» и «Возвращением блудного попугая»

Писатель и драматург скончался в возрасте 82 лет.