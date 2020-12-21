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Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза

21 декабря
2020 год

Новости кино >>
21 декабря 2020
В сети появился тизер-трейлер восьмисерийного детективного драматического сериала «Чикатило» режиссера Сарика АндреасянаГудбай, Америка!»).


Он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем», как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиаторы, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей.
В итоге попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние между обществом и паразитирующим внутри него кровавым маньяком.

Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза

«Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами, — рассказывает Сарик Андреасян, — Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Но как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным. Я благодарен Okko за возможность сделать эту историю доступной миллионам пользователей, и я надеюсь, они оценят нашу работу по достоинству».

Главные роли в проекте сыграли Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Иван Федотов, Карен Бадалов, Александр Курлов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый, Александр Булатов и другие.

Сериал «Чикатило» будет эксклюзивно доступен для пользователей Okko уже весной 2021 года.
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Чикатило. Явление зверя

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Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза фотографии
Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза фотографии
Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза фотографии
Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза фотографии
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