Константин Лавроненко идет по следу самого известного маньяка Советского Союза

В сети появился тизер-трейлер восьмисерийного детективного драматического сериала «Чикатило
» режиссера Сарика Андреасяна
(«Гудбай, Америка!
»).
Он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем», как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиаторы, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей.
В итоге попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние между обществом и паразитирующим внутри него кровавым маньяком.
«Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами
, — рассказывает Сарик Андреасян, — Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Но как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным. Я благодарен Okko за возможность сделать эту историю доступной миллионам пользователей, и я надеюсь, они оценят нашу работу по достоинству
».
Главные роли в проекте сыграли Константин Лавроненко
, Дмитрий Власкин
, Юлия Афанасьева
, Олег Каменщиков
, Николай Козак
, Евгений Шириков
, Иван Федотов
, Карен Бадалов
, Александр Курлов
, Виктория Богатырева
, Никита Кологривый
, Александр Булатов
и другие.
Сериал «Чикатило
» будет эксклюзивно доступен для пользователей Okko уже весной 2021
года.
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