Фильм «Дорогие товарищи!» стал лучшим на фестивале «Спутник над Польшей»

Гран-при 14-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» и денежный приз в размере 2,5 тысячи евро получили «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Жюри в составе Роберта Глински, Каролины Грушка и Михала Олешчика присудили картине главный приз «за тщательное воссоздание пронизанного страхом мира, в котором главная героиня переживает внезапное моральное пробуждение, рожденное страхом за любимую дочь. Шокирующий образ коммунизма, мастерски сделанный с большим вниманием к правде и деталям».
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