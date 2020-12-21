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Фильм «Дорогие товарищи!» стал лучшим на фестивале «Спутник над Польшей»

21 декабря
2020 год

Новости кино >>
21 декабря 2020
Гран-при 14-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» и денежный приз в размере 2,5 тысячи евро получили «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, сообщает пресс-служба смотра.

Фильм «Дорогие товарищи!» стал лучшим на фестивале «Спутник над Польшей»
фото: Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"

Жюри в составе Роберта Глински, Каролины Грушка и Михала Олешчика присудили картине главный приз «за тщательное воссоздание пронизанного страхом мира, в котором главная героиня переживает внезапное моральное пробуждение, рожденное страхом за любимую дочь. Шокирующий образ коммунизма, мастерски сделанный с большим вниманием к правде и деталям».

Вторым призом и суммой в размере 1,5 тысячи евро отмечен фильм Андрея Смирнова «Француз». Исполнителя одной из главных ролей в этой же картине – Александра Балуева – жюри поддержало дипломом. Третья награда, подразумевающая денежную составляющую в 500 евро, досталась дебютанту Филиппу Юрьеву с картиной Kitoboy. Дипломом члены жюри наградили «Грозу» Григория Константинопольского, а приз зрительских симпатий при этом достался «Верности» Нигины Сайфуллаевой.
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