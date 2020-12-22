Питер Джексон показал фрагменты своего документального фильма о группе «Битлз»

Режиссер Питер Джексон
представил эксклюзивное видео о своем документальном фильме «Битлз: Возвращение
».
«Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. И в честь этого, мы подготовили пятиминутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом «The Beatles: Get Back». Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время
», — сообщил Питер Джексон.
Фильм «Битлз: Возвращение
» расскажет об атмосфере, царившей на студии во время записи знаменитого альбома «Let It Be», и завершится записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома номер 3 по лондонской улице Сэвил Роу 30 января 1969 года.
В российский прокат лента выйдет 26 августа 2021
года.
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