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Питер Джексон показал фрагменты своего документального фильма о группе «Битлз»

22 декабря
2020 год

Новости кино >>
22 декабря 2020
Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о своем документальном фильме «Битлз: Возвращение».


«Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. И в честь этого, мы подготовили пятиминутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом «The Beatles: Get Back». Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время», — сообщил Питер Джексон.

Питер Джексон показал фрагменты своего документального фильма о группе «Битлз»

Фильм «Битлз: Возвращение» расскажет об атмосфере, царившей на студии во время записи знаменитого альбома «Let It Be», и завершится записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома номер 3 по лондонской улице Сэвил Роу 30 января 1969 года.

В российский прокат лента выйдет 26 августа 2021 года.
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