Компания «Марс Медиа» экранизирует «Отель "У погибшего альпиниста"» Стругацких

Кинокомпания «Марс Медиа» приобрела права на экранизацию у наследников Аркадия
и Бориса Стругацких
на экранизацию книги «Отель "У погибшего альпиниста"», сообщает пресс-служба компании.
Фантастический детектив был написан Стругацкими в 1969 году. Действие повести происходит в небольшом отеле, расположенном где-то в европейских горах. Туда приезжает на отдых инспектор Петер Глебски. Через несколько дней после его прибытия на место, где расположен отель, сходит лавина, из-за чего выезд становится невозможен, любая связь с внешним миром также потеряна. Однако в отеле появляется загадочный человек, ищущий одного из постояльцев, который, как выясняется после обхода территории, оказывается мертв – ему свернули шею в закрытой изнутри комнате. В 1979 году был снят одноименный эстонский фильм
.
Продюсерами новой версии выступят Рубен Дишдишян
и Нарек Мартиросян
. В качестве референса они видят современные ленты «Достать ножи
» и «Убийство в "Восточном экспрессе"
». Сценарий будет написан в 2021 году. Прокат ленты запланирован на 2023-й.
обсуждение >>