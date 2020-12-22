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Компания «Марс Медиа» экранизирует «Отель "У погибшего альпиниста"» Стругацких

22 декабря
2020 год

Новости кино >>
22 декабря 2020
Кинокомпания «Марс Медиа» приобрела права на экранизацию у наследников Аркадия и Бориса Стругацких на экранизацию книги «Отель "У погибшего альпиниста"», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Марс Медиа» экранизирует «Отель У погибшего альпиниста» Стругацких

Фантастический детектив был написан Стругацкими в 1969 году. Действие повести происходит в небольшом отеле, расположенном где-то в европейских горах. Туда приезжает на отдых инспектор Петер Глебски. Через несколько дней после его прибытия на место, где расположен отель, сходит лавина, из-за чего выезд становится невозможен, любая связь с внешним миром также потеряна. Однако в отеле появляется загадочный человек, ищущий одного из постояльцев, который, как выясняется после обхода территории, оказывается мертв – ему свернули шею в закрытой изнутри комнате. В 1979 году был снят одноименный эстонский фильм.

Продюсерами новой версии выступят Рубен Дишдишян и Нарек Мартиросян. В качестве референса они видят современные ленты «Достать ножи» и «Убийство в "Восточном экспрессе"». Сценарий будет написан в 2021 году. Прокат ленты запланирован на 2023-й.
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