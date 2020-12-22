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Тимур Бекмамбетов спродюсирует три скринлайфа в Болливуде

22 декабря
2020 год

Новости кино >>
22 декабря 2020
Тимур Бекмамбетов спродюсирует три фильма в формате screenlife вместе с крупнейшими индийскими киностудиями — Reliance Entertainment и Graphic India. О заключении сделки сообщает пресс-служба компании Бекмамбетова «Базилевс».

Тимур Бекмамбетов спродюсирует три скринлайфа в Болливуде
фото: Станислав Красильников/ТАСС

Режиссерами проектов выступят индийский кинематографисты, а в главных ролях снимутся местные звезды. Работа над первым фильмом начнется в начале следующего года. Подробности о сюжете пока не сообщаются.

«Screenlife как киноязык возможно самый универсальный для зрителей в разных частях мира. Благодаря тому, что наша жизнь на экранах наших гаджетов во многом идентична, аудитория интуитивно понимает такой формат сторителлинга и в России, и в США, и в Индии. Выйти на такой огромный рынок – это серьезное достижение для скринлайфа», – отметил Тимур Бекмамбетов.

Киностудия Graphic India занимается созданием проектов об индийских супергероях. А Reliance Entertainment делает проекты в Голливуде и Болливуде. Вместе со Стивеном Спилбергом компания основала студию DreamWorks и Amblin Partners и участвовала в создании фильмов «Зеленая книга» и «1917».

В июне Бекмамбетов подписал соглашение с голливудской студией Universal на производство пяти полнометражных картин, действие которых будет происходить на экране компьютеров и смартфонов. Недавно его screenlife-адаптацию пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» отобрали в конкурсную программу фестиваля «Сандэнс».
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