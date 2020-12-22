Авторские короткометражки «Союзмультфильма» появились на азиатском видеосервисе Xiaomi

Коллекция из 82 авторских короткометражных картин «Союзмультфильма», созданных за последние 10 лет, доступна на азиатском видеосервисе Хiaomi, сообщает пресс-служба киностудии.
В Китае впервые увидят ленты, ставшие лауреатами национальных и международных фестивалей. В их числе — «Морошка
» Полины Минченок
, «Два трамвая
» Светланы Андриановой
, «Виват, мушкетеры!
» Антона Дьякова
, «Доброе сердце
» Евгении Жирковой
и другие. Дистрибьютером коллекции на азиатском рынке является компания Beijing Joy Culture Media, которая год назад заключила соответствующее соглашение с «Союзмультфильмом».
Также Beijing Joy Culture Media приобрела права на дистрибуцию анимационных сериалов «Простоквашино
», «Приключения Пети и Волка
» и «Пластилинки
» на территории КНР в течение трех лет. Сериалы будут дублированы на китайский язык для показа на ТВ и цифровых платформах.
«Китайские зрители традиционно в числе поклонников российской анимации, и мы очень признательны такому зрительскому вниманию и намерены развивать сотрудничество с компаниями из КНР
— отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева
. — Особенно важно, что знакомство с актуальной коллекцией киностудии начнется именно с авторского короткометражного кино, которое как нельзя лучше представляет значительный креативный потенциал нашей анимации. Жанрово и технически это очень разные фильмы, каждый из которых, без сомнения, способен оставить яркое впечатление
».
обсуждение >>