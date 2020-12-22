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Авторские короткометражки «Союзмультфильма» появились на азиатском видеосервисе Xiaomi

22 декабря
2020 год

Новости кино >>
22 декабря 2020
Коллекция из 82 авторских короткометражных картин «Союзмультфильма», созданных за последние 10 лет, доступна на азиатском видеосервисе Хiaomi, сообщает пресс-служба киностудии.

Авторские короткометражки «Союзмультфильма» появились на азиатском видеосервисе Xiaomi

В Китае впервые увидят ленты, ставшие лауреатами национальных и международных фестивалей. В их числе — «Морошка» Полины Минченок, «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова, «Доброе сердце» Евгении Жирковой и другие. Дистрибьютером коллекции на азиатском рынке является компания Beijing Joy Culture Media, которая год назад заключила соответствующее соглашение с «Союзмультфильмом».

Также Beijing Joy Culture Media приобрела права на дистрибуцию анимационных сериалов «Простоквашино», «Приключения Пети и Волка» и «Пластилинки» на территории КНР в течение трех лет. Сериалы будут дублированы на китайский язык для показа на ТВ и цифровых платформах.

«Китайские зрители традиционно в числе поклонников российской анимации, и мы очень признательны такому зрительскому вниманию и намерены развивать сотрудничество с компаниями из КНР — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — Особенно важно, что знакомство с актуальной коллекцией киностудии начнется именно с авторского короткометражного кино, которое как нельзя лучше представляет значительный креативный потенциал нашей анимации. Жанрово и технически это очень разные фильмы, каждый из которых, без сомнения, способен оставить яркое впечатление».
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