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Amazon впервые купил сериал Пятого канала

22 декабря
2020 год

Новости кино >>
22 декабря 2020
Сервис Amazon впервые купил для показа сериал Пятого канала. Это детектив «Стражи Отчизны», который теперь доступен зрителям по всему миру на русском языке с английскими субтитрами, уточняет пресс-служба телеканала.

Amazon впервые купил сериал Пятого канала
фото: Пресс-служба Пятого канала

«Стражи Отчизны» — секретное подразделение «спящих» агентов. Созданное в 90-х, оно не раз спасало Россию. В 2000-х от группы осталось всего два агента. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, знает только генерал Вавилов, лидер «Стражей». Только он может их «разбудить». Уже на первом задании к «Стражам» примыкают два новых агента. Теперь их четверо. И борьба только начинается.

В сериале сыграли Сергей Воробьев, Дмитрий Лавров, Дарья Ленда, Яков Шамшин, Александр Сластин, Петр Журавлев, Алла Еминцева, Андрей Кузнецов, Кристина Убелс и другие. На российские экраны «Стражи Отчизны» вышли в марте 2019 года.
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Сергей Воробьёв (IV)Алла ЕминцеваПётр ЖуравлёвАндрей КузнецовДмитрий Лавров (III)Дарья ЛендаАлександр СластинКристина УбелсЯков Шамшин
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