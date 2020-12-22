Amazon впервые купил сериал Пятого канала

Сервис Amazon впервые купил для показа сериал Пятого канала. Это детектив «Стражи Отчизны», который теперь доступен зрителям по всему миру на русском языке с английскими субтитрами, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба Пятого канала
«Стражи Отчизны» — секретное подразделение «спящих» агентов. Созданное в 90-х, оно не раз спасало Россию. В 2000-х от группы осталось всего два агента. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, знает только генерал Вавилов, лидер «Стражей». Только он может их «разбудить». Уже на первом задании к «Стражам» примыкают два новых агента. Теперь их четверо. И борьба только начинается.
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