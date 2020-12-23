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«Северный ветер» Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля

23 декабря
2020 год

Новости кино >>
23 декабря 2020
Фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» вошел в конкурс Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 7 февраля 2021 года в комбинированном онлайн и офлайн-форматах, сообщается на официальном сайте фестиваля.

«Северный ветер» Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля
фото: SPPR

Картина обещает рассказать про «волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…» Главные роли сыграли сама Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие. Музыку для картины написала Земфира. В российский прокат лента выйдет в феврале.

Победитель конкурса Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля получит гарантированный кинотеатральный прокат в Нидерландах и показ на голландском телевидении, а также денежный приз в размере 30 тысяч евро, половина из которых будет отдана местному дистрибьютору ленты.
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