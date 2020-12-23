«Северный ветер» Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля

Фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» вошел в конкурс Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 7 февраля 2021 года в комбинированном онлайн и офлайн-форматах, сообщается на официальном сайте фестиваля.
Победитель конкурса Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля получит гарантированный кинотеатральный прокат в Нидерландах и показ на голландском телевидении, а также денежный приз в размере 30 тысяч евро, половина из которых будет отдана местному дистрибьютору ленты.
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