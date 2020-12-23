Бывший глава Минэкономразвития возглавил совет директоров «Первого канала»

Бывший глава Министерства экономического развития Максим Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала» из-за «необходимости финансового оздоровления компании», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
фото: Максим Орешкин/ фото – Михаил Гребенщиков, РБК
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил предложение Правительства РФ о снижении доли государства в акциях «Первого канала» с 51% до 34%. При этом государство получит специальное право на управление вещателем — золотую акцию. Взнос в уставной капитал «Первого канала» сделает частный акционер, имя которого еще неизвестно.
Сейчас 38,9% АО «Первый канал» принадлежит Росимуществу, еще 9,1% у ФГУП «ИТАР-ТАСС» и 3% у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Таким образом, государство контролирует 51% компании.
Еще 29% «Первого канала» владеет «Национальная медиа группа». Оставшимися 20% до сентября этого года владел банк ВТБ, перекупивший долю у бизнесмена Романа Абрамовича. Однако, кто сейчас владеет этим пакетом, не известно.
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