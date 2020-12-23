Второй сезон скетчкома «Миша портит всё» с Галустяном выйдет 11 января

Узнать правду о гигиене, видеоиграх, спортзалах, праздниках и других аспектах жизни главному герою помогут эксперты и приглашённые звёзды – Филипп Киркоров, Сергей Светлаков и рэпер МС Дони. Так, например, вместе с королем эстрады Галустян докажет, что большинство тренингов личностного роста лишь способ выкачивания денег, «ведь песня «Если хочешь идти — иди», шуточную версию которой Галустян и Киркоров исполнят вместе, содержит не меньше полезных и при этом бесплатных советов, чем дорогие мастер-классы».
Развеивать другие популярные мифы шоумен будет в образах Джека Воробья, Гарика Поттера, Дарта Вейдера, джина, байкера, зубной феи, сочинского таксиста, купидона, рыцаря, Боба Марли, Джеймса Бонда и Старца Фура из «Форта Боярд».
«Вселенная моих персонажей продолжает расширяться: кажется, я уже обогнал Marvel. Такое количество разных образов помогает не растерять актёрскую форму, а главное – подать полезную информацию в нескучном игровом ключе», – говорит Галустян.
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