Виктор Хориняк стал «Непослушником»

Герой Хориняка – известный ютуб-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети, устраивает жесткие розыгрыши, одним из которых становится пранк в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за монаха.
Съемки картины проходят в селе Васильевской на территории действующего монастыря – Ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Сценарий ленты согласован с Шуйской епархией Российской Православной Церкви.
«Я не верил, что нам удастся найти подходящий объект для съемок. Единственным выходом было ездить по всем уголкам нашей Родины и искать то самое место. Когда мы приехали в село Васильевское, я понял, что нашел его. Его красные, полуразрушенные стены, природа вокруг – все это настолько вдохновляет, что нам даже не пришлось ничего доделывать, придумывать. Не было необходимости искусственно создавать атмосферу. Это монастырь из нашей истории», – рассказывает Владимир Котт.
фото: Пресс-служба Megogo Studios
Режиссер также отмечает, что в процессе съемок команда фильма провела и часть работ по восстановлению монастыря: была отремонтирована лестница на колокольню, окрашены стены, поставлены новые ворота и проложены дорожки.
«В какой-то момент мы настолько привыкли к этому месту, что на время даже утратили необходимую чуткость. У нас была сцена, в которой абсолютно голый герой Виктора Хориняка, прикрываясь лишь черпаком, бегал по территории монастыря за монахом, забравшим у него телефон. И на очередном дубле из небольшой деревянной постройки вышли люди. Это закончилась служба, о которой мы просто забыли. Всю съёмочную группу охватило ощущение будто мы вторглись на чужую территорию», - поделился режиссер.
«Эта комедия затрагивает очень важные и актуальные аспекты жизни каждого из нас. Порой за маской социальных сетей, мы забываем о том, что по-настоящему важно, правильно и ценно», – подчеркивает актриса Таисия Вилкова.
Съемки продлятся до февраля. Выход в прокат запланирован на осень 2021 года.
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