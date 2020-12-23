Виктор Хориняк стал «Непослушником»

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В проекте также появятся Филипп Киркоров, Сергей Светлаков и рэпер МС Дони.

Второй сезон скетчкома «Миша портит всё» с Галустяном выйдет 11 января

23 декабря

Бывший глава Минэкономразвития возглавил совет директоров «Первого канала»

Государство при этом снизит свой пакет акций с 51% до 34%.