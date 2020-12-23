Россияне снова не смогли вспомнить лучший фильм года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал традиционные итоги
года. Как и прежде, вопрос о лучших фильмах и сериалах, поставил респондентов в тупик.
фото: Кадр из фильма "Холоп"
Только 3% опрошенных вспомнили про самую кассовую российскую ленту «Холоп
», а также про прошлогодний «новогодний» блокбастер «Т-34
». Еще 2% назвали картину Гая Ричи
«Джентльмены
» и выходивший еще в 2017 году фильм Антона Мегердичева
«Движение вверх
».
С сериалами дела обстоят чуть лучше. 6% смогли назвать проект НТВ «Пес
», который в итоге занял лидирующую строчку. Еще по 3% достались «Тайнам следствия
», «Следу
» и «Грозному
».
Рейтинг популярность актеров со скромной цифрой в 5% возглавил Константин Хабенский
, за ним следуют Александр Петров
(4%) и Сергей Безруков
(3%).
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