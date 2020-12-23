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Россияне снова не смогли вспомнить лучший фильм года

23 декабря
2020 год

Новости кино >>
23 декабря 2020
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал традиционные итоги года. Как и прежде, вопрос о лучших фильмах и сериалах, поставил респондентов в тупик.

Россияне снова не смогли вспомнить лучший фильм года
фото: Кадр из фильма "Холоп"


Только 3% опрошенных вспомнили про самую кассовую российскую ленту «Холоп», а также про прошлогодний «новогодний» блокбастер «Т-34». Еще 2% назвали картину Гая Ричи «Джентльмены» и выходивший еще в 2017 году фильм Антона Мегердичева «Движение вверх».

С сериалами дела обстоят чуть лучше. 6% смогли назвать проект НТВ «Пес», который в итоге занял лидирующую строчку. Еще по 3% достались «Тайнам следствия», «Следу» и «Грозному».

Рейтинг популярность актеров со скромной цифрой в 5% возглавил Константин Хабенский, за ним следуют Александр Петров (4%) и Сергей Безруков (3%).
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