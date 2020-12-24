«Мажор. Фильм» покажут в интернете 2 января

По сюжету герой Прилучного сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам — предатель, святой или всё тот же… Мажор?
«Учитывая бесконечное количество вопросов у меня в соцсетях — лучшего подарка, чем выход «Мажор. Фильм» в эти новогодние праздники, мы придумать просто не могли. Так что теперь официально — пуля прошла на вылет, а что было дальше, смотрите уже со 2 января. Спойлер: а дальше очень много экшена», – говорит Прилучный.
Режиссёры-постановщики и креативные продюсеры «Мажора» Максим Полинский и Николай Булыгин подчеркнули, что уже начинают съемки четвертого сезона популярного сериала.
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