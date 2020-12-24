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«Мажор. Фильм» покажут в интернете 2 января

24 декабря
2020 год

Новости кино >>
24 декабря 2020
Полнометражное продолжение сериала «Мажор» с Павлом Прилучным – «Мажор. Фильм» – выйдет на «КиноПоиск HD» 2 января, сообщает пресс-служба сервиса.

«Мажор. Фильм» покажут в интернете 2 января
фото: Пресс-служба "КиноПоиск HD"

По сюжету герой Прилучного сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам — предатель, святой или всё тот же… Мажор?

«Учитывая бесконечное количество вопросов у меня в соцсетях — лучшего подарка, чем выход «Мажор. Фильм» в эти новогодние праздники, мы придумать просто не могли. Так что теперь официально — пуля прошла на вылет, а что было дальше, смотрите уже со 2 января. Спойлер: а дальше очень много экшена», – говорит Прилучный.

Режиссёры-постановщики и креативные продюсеры «Мажора» Максим Полинский и Николай Булыгин подчеркнули, что уже начинают съемки четвертого сезона популярного сериала.

В «Мажор. Фильм» принимают участие как полюбившиеся герои франшизы в исполнении Павла Прилучного, Игоря Жижикина, Дмитрия Шевченко, Александра Обласова, Павла Чинарёва, Владимира Селезнева, так и новые герои Евгения Стычкина, Агнии Дитковските и Даниила Воробьева.
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