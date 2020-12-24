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Сергей Пускепалис и Маруся Климова стали «Напарниками»

24 декабря
2020 год

Новости кино >>
24 декабря 2020
В Ярославле стартовали съёмки остросюжетного детектива «Напарники» с Сергеем Пускепалисом, Андреем Багировым и Марусей Климовой в главных ролях, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство сериала.

Сергей Пускепалис и Маруся Климова стали «Напарниками»
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

Герой Пускепалис – лучший оперативник в городе Иван Титов. Он всегда работал без напарников, но в один момент ему навязывают сразу двоих – генеральского сына Влада (Багиров) и недавнюю выпускницу университета, «вечную отличницу» Леру (Климова). Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает уехать в Лондон, но вынужден исполнить волю отца-генерала – поработать год в оперативном отделе. Лера же хочет доказать, что действительно призвана быть полицейским и училась на красный диплом не зря. Титов раздражен – ему приходится возиться с этой парочкой, отвечать за них, да ещё и вытаскивать из историй, в которые они постоянно влипают. Откуда ему знать, что именно эти молодые ребята научат его иначе смотреть на жизнь и он наконец решится на важные перемены.

«Мы ещё в начале пути, поэтому сложно пока понять каким в итоге получится мой персонаж. Сейчас я могу его описать так: он человек дела — профессиональный, ответственный, немногословный, при этом замкнутый, одинокий. Конечно, его раздражают новые обстоятельства, потому что он привык разбираться во всем один. У нас замечательный актерский состав собрался, я думаю, зрителю будет интересно наблюдать за такими непохожими героями, которым приходится как-то работать командно», – говорит Сергей Пускепалис.

Сергей Пускепалис и Маруся Климова стали «Напарниками»
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

Режиссером 20-серийного проекта, который выйдет в эфир телеканала НТВ, выступает Михаил Кабанов.

«Наша история – это ироничный детектив, думаю, зрителю будет интересно следить за сюжетом, потому что каждые две серии – это новое расследование, но сквозная история – взаимоотношения персонажей, которые складываются в комедийном ключе. В нашем сериале много смешных ситуаций, неожиданных поворотов, и, конечно, будет экшн – взрывы, погони, перестрелки. Но, в первую очередь, для нас важно создать легкое настроение, чтобы зритель, включив наше кино, отдыхал», – подчеркнул режиссер.
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Сергей Пускепалис и Маруся Климова стали «Напарниками» фотографии
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