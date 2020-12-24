В Польше снимут адаптацию российского ситкома «Универ. Новая общага»

Компания «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» подписала договор на продажу прав на адаптацию комедийного сериала «Универ. Новая общага» польской компании Tako Media, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Ситком «Универ. Новая общага» – один из самых успешных и долгоиграющих комедийных сериалов в истории российского телевидения. Изначально проект назывался «Универ» и рассказывал о жизни пятерых студентов, проживающих в соседних комнатах общежития. Премьера ситкома состоялась в эфире телеканала ТНТ 25 августа 2008 года. В 2011 году в сериале прошла небольшая перезагрузка – главные герои повзрослели и переехали в новый корпус, где их ждала не менее насыщенная и интересная студенческая жизнь. В таком виде, слегка обновленный проект, получивший название «Универ. Новая общага», просуществовал вплоть до 2018 года. Всего же за 10 лет было снято свыше 350-ти эпизодов.
Ожидается, что польская адаптация появится уже в сентябре 2021 года на одном из каналов, входящих в Polsat Group – крупнейшую частную медиа-компанию страны.
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