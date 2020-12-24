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Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love»

24 декабря
2020 год

Новости кино >>
24 декабря 2020
В сети появился трейлер романтической комедии «Love», одним из сценаристов и продюсеров которой выступил Сергей Светлаков.


Отель Love – лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля LOVE. Но всегда есть шанс найти главное - свою любовь.

«Все идем в кино на LOVE!, — призывает Сергей Светлаков. — Это идеальное романтическое свидание и лучший вариант для Дня всех влюбленных в компании близких. Это действительно весело, эмоционально и довольно неожиданно. Некоторые актеры в нашем фильме появятся в очень непредсказуемых образах – уверен, эти герои будут еще долго обсуждаться зрителями».

Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love»

Главные роли в фильме сыграли Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ксения Собчак, Елена Валюшкина, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Варнава, Филипп Ершов, Наталья Паршенкова, Алина Алексеева, Ирина Розанова, Сабина Ахмедова, Макар Запорожский, Станислав Ярушин, Ирис Лебедева, Евгений Романцов и Валентина Мазунина.

«День всех влюбленных — праздник, который с нами недавно, — говорит Екатерина Варнава, — Но недаром он стал так популярен за столь короткий срок — ведь каждый из нас ищет любовь, а некоторые даже находят. Начало февраля, когда мы уже ждем весны, тепла и праздников, в которые мы поздравляем своих любимых — лучшее время напомнить себе об этом чувстве в кино».

Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love»

Режиссером фильма выступил Игорь ТвердохлебовТерритория»), а среди продюсеров значатся Саид Давдиев, Давид Кочаров, Александр Незлобин, Максим Лебедев и Олег Туманов. Партнёром ленты выступает онлайн-кинотеатр IVI.

В российский прокат «Love» выходит в преддверии Дня всех влюбленных 11 февраля 2021 года.
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Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love» фотографии
Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love» фотографии
Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love» фотографии
Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love» фотографии
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