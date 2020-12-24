Сергей Светлаков, Юрий Стоянов и Екатерина Варнава находят любовь в трейлере комедии «Love»

В сети появился трейлер романтической комедии «Love
», одним из сценаристов и продюсеров которой выступил Сергей Светлаков
.
Отель Love – лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля LOVE. Но всегда есть шанс найти главное - свою любовь.
«Все идем в кино на LOVE!
, — призывает Сергей Светлаков. — Это идеальное романтическое свидание и лучший вариант для Дня всех влюбленных в компании близких. Это действительно весело, эмоционально и довольно неожиданно. Некоторые актеры в нашем фильме появятся в очень непредсказуемых образах – уверен, эти герои будут еще долго обсуждаться зрителями
».
Главные роли в фильме сыграли Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов
, Ян Цапник
, Камиль Ларин
, Анатолий Белый
, Мария Миронова
, Ксения Собчак
, Елена Валюшкина
, Юрий Стоянов
, Игорь Золотовицкий
, Екатерина Варнава
, Филипп Ершов
, Наталья Паршенкова
, Алина Алексеева
, Ирина Розанова
, Сабина Ахмедова
, Макар Запорожский
, Станислав Ярушин
, Ирис Лебедева
, Евгений Романцов
и Валентина Мазунина
.
«День всех влюбленных — праздник, который с нами недавно
, — говорит Екатерина Варнава, — Но недаром он стал так популярен за столь короткий срок — ведь каждый из нас ищет любовь, а некоторые даже находят. Начало февраля, когда мы уже ждем весны, тепла и праздников, в которые мы поздравляем своих любимых — лучшее время напомнить себе об этом чувстве в кино
».
Режиссером фильма выступил Игорь Твердохлебов
(«Территория
»), а среди продюсеров значатся Саид Давдиев
, Давид Кочаров
, Александр Незлобин
, Максим Лебедев
и Олег Туманов
. Партнёром ленты выступает онлайн-кинотеатр IVI.
В российский прокат «Love
» выходит в преддверии Дня всех влюбленных 11 февраля 2021
года.
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