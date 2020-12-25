«Игра на выживание» возглавила топ самых популярных сериалов года

Сайт Кино-Театр.Ру продолжает подводить итоги года. Ранее были названы лучшие актеры и актрисы по версии пользователей сайта, а также знаковые российские сериалы года по версии критиков ведущих СМИ. Сейчас Кино-Театр.Ру сравнил предпочтения зрителей и критиков и подсчитал топ самых популярных страниц отечественных фильмов и сериалов 2020 года.
фото: "Игра на выживание"
В рейтинге сериалов учитывались только новые оригинальные проекты, премьера которых в эфире телеканалов или онлайн-платформ состоялась в течение 2020-го. В качестве основного критерия использовалась популярность страницы того или иного проекта среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру. Десятка самых популярных сериалов по итогам года выглядит следующим образом:
«Большую аудиторию сайта Кино-Театр.Ру я могу назвать настоящими поклонниками российских сериалов. Они действительно смотрят почти все проекты, которые выходят на телевидении, а сейчас и только онлайн. И первая тройка 2020 года доказывает, что зрители готовы воспринимать яркие и провокационные проекты – вне зависимости от того, где они выходят. Для нас, например, неожиданной стала популярность онлайн-сериала «Новенький», затрагивающего сложные подростковые темы, и пока так и не добравшегося до телеэфира – в отличие от остальных участников десятки. Также нас очень порадовало разнообразие жанров проектов, которые попали в нынешний топ – здесь есть и всегда пользующиеся у наших читателей популярностью экранизации, ретродрамы и детективы, но нашлось место и умным комедиям с драмеди», – отмечает главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
Подробный отчет, основанный не только за просмотрах страниц проектов, но и на комментариях и рейтингах тех или иных сериалов, можно посмотреть здесь.
фото: "Непосредственно Каха"
Кино-Театр.Ру также собрал топ зрительских запросов по российским фильмам, которые выходили в кинотеатральный прокат в 2020 году. Самая популярная десятка выглядит следующим образом:
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