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«Игра на выживание» возглавила топ самых популярных сериалов года

25 декабря
2020 год

Новости кино >>
25 декабря 2020
Сайт Кино-Театр.Ру продолжает подводить итоги года. Ранее были названы лучшие актеры и актрисы по версии пользователей сайта, а также знаковые российские сериалы года по версии критиков ведущих СМИ. Сейчас Кино-Театр.Ру сравнил предпочтения зрителей и критиков и подсчитал топ самых популярных страниц отечественных фильмов и сериалов 2020 года.

«Игра на выживание» возглавила топ самых популярных сериалов года
фото: "Игра на выживание"

В рейтинге сериалов учитывались только новые оригинальные проекты, премьера которых в эфире телеканалов или онлайн-платформ состоялась в течение 2020-го. В качестве основного критерия использовалась популярность страницы того или иного проекта среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру. Десятка самых популярных сериалов по итогам года выглядит следующим образом:


1. «Игра на выживание»
2. «Новенький»
3. «Триггер»
4. «Зулейха открывает глаза»
5. «Гости из прошлого»
6. «Казанова»
7. «Перевал Дятлова»
8. «Рикошет»
9. «257 причин, чтобы жить»
10. «Патриот»

«Большую аудиторию сайта Кино-Театр.Ру я могу назвать настоящими поклонниками российских сериалов. Они действительно смотрят почти все проекты, которые выходят на телевидении, а сейчас и только онлайн. И первая тройка 2020 года доказывает, что зрители готовы воспринимать яркие и провокационные проекты – вне зависимости от того, где они выходят. Для нас, например, неожиданной стала популярность онлайн-сериала «Новенький», затрагивающего сложные подростковые темы, и пока так и не добравшегося до телеэфира – в отличие от остальных участников десятки. Также нас очень порадовало разнообразие жанров проектов, которые попали в нынешний топ – здесь есть и всегда пользующиеся у наших читателей популярностью экранизации, ретродрамы и детективы, но нашлось место и умным комедиям с драмеди», – отмечает главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Подробный отчет, основанный не только за просмотрах страниц проектов, но и на комментариях и рейтингах тех или иных сериалов, можно посмотреть здесь.

«Игра на выживание» возглавила топ самых популярных сериалов года
фото: "Непосредственно Каха"

Кино-Театр.Ру также собрал топ зрительских запросов по российским фильмам, которые выходили в кинотеатральный прокат в 2020 году. Самая популярная десятка выглядит следующим образом:

1. «Непосредственно Каха»
2. «Отель “Белград”»
3. «Лед-2»
4. «(Не)идеальный мужчина»
5. «Вторжение»
6. «Калашников»
7. «Стрельцов»
8. «Подольские курсанты»
9. «Марафон желаний»
10. «Кома»
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фильмы
(НЕ) Идеальный мужчина257 причин, чтобы житьВторжениеГости из прошлогоЗулейха открывает глазаИгра на выживаниеКазановаКалашниковКомаЛёд-2Марафон желанийНепосредственно КахаНовенькийОтель "Белград"ПатриотПеревал ДятловаПодольские курсантыРикошетСтрельцовТриггер

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