Гоша Куценко и Мария Шукшина сыграли в новогодней комедии «Игрок»

В центре сюжета ленты — непутевый преподаватель университета Андрей (Гоша Куценко), который хочет в последний день уходящего года только одного – наладить семейные отношения и поправить финансовое состояние. Оставшись перед Новым годом без работы, он не знает, как рассказать об этом жене (Мария Шукшина), брак с которой и так трещит по швам. Кажется, спасти ситуацию поможет только удача и крупный выигрыш. Андрей идет на крайние меры и начинает играть в покер. Но, ступив на эту дорожку, мужчина быстро понимает, что на кону больше, чем деньги: отношения c женой, карьера лучшего друга (Александр Робак), будущее сына (Глеб Калюжный) и даже бизнес незнакомого человека (Коля Серга).
«Этот фильм поможет широкому зрителю окунуться в атмосферу современного покера, покажет ее возможности и риски, и научит ответственному отношению к игре. Мы будем рады, если эта картина поможет кому-то взглянуть на нашу любимую игру под новым углом», — отметила директор по развитию Pokerdom Инесса Бейбич.
фото: Пресс-служба Bazelevs
Фильм выйдет онлайн на специальной интерактивной платформе, где зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше подарков. Самые удачливые отправятся в путешествие на Занзибар. Во время новогодних праздников «Игрок» будет доступен для бесплатного просмотра.
«Игрок» — это не просто продолжение традиций народного новогоднего кино, заложенных альманахом «Ёлки», первая серия которого вышла десять лет назад. Наш фильм необычный – он снят в формате screenlife и сделан по-настоящему интерактивным, мы заложили разные игровые механики внутри кино. — рассказал Тимур Бекмамбетов. — Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти. Как и во всех играх, принимая то или иное решение, мы должны сделать правильный выбор, оценив, что стоит на кону. Иногда наша главная удача уже нашла нас. Надеюсь, наши зрители знают, в чем им везет больше – в игре или в любви, поэтому ставки на Новый год они сделают обдуманно».
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