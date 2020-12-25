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Новогодняя серия «Чебурашки» выйдет 31 декабря на START

25 декабря
2020 год

Новости кино >>
25 декабря 2020
Премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника» состоится 31 декабря на START. Главных героев озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Новогодняя серия «Чебурашки» выйдет 31 декабря на START
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Создатели пока держат сюжет в секрете, но, как и в классической версии, Чебурашка и его друг Крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба.

«Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений. При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы — такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным», — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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Чебурашка. Секрет праздника

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