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«Темные начала» продлили на третий сезон

26 декабря
2020 год

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26 декабря 2020
Фантастический сериал «Темные начала» продлили на третий сезон, который станет последним, сообщает Deadline.

«Темные начала» продлили на третий сезон
фото: deadline.com

Сценарий будет основан на заключительном романе из трилогии Филипа Пулмана — «Янтарный телескоп». По сюжету Миссис Колтер похищает и околдовывает свою дочь Лиру, заточая ее в горной пещере. В то время могущественный лорд Азриэл собирает армию, чтобы организовать восстание против самого Властителя. Но без Лиры и ее друга Уилла с волшебным ножом победы не одержать.

Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон и Лин-Мануэль Миранда вновь исполнят главные роли. Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, а его съемки стартуют в Кардиффе в следующем году.
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