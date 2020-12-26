Фантастический сериал «Темные начала» продлили на третий сезон, который станет последним, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Сценарий будет основан на заключительном романе из трилогии Филипа Пулмана — «Янтарный телескоп». По сюжету Миссис Колтер похищает и околдовывает свою дочь Лиру, заточая ее в горной пещере. В то время могущественный лорд Азриэл собирает армию, чтобы организовать восстание против самого Властителя. Но без Лиры и ее друга Уилла с волшебным ножом победы не одержать.
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