Объявлены победители акции «День короткометражного кино»

Итоги акции «День короткометражного кино» были подведены в онлайн формате. Лучшим игровым фильмом признали работу Ланы Влади «Сера». Режиссер также получила 300 тысяч рублей, сообщается на странице акции в Facebook.
фото: Facebook-аккаунт акции «День короткометражного кино»
Второе и третье места и денежные призы в размере 200 и 100 тысяч рублей соответственно достались игровому фильму Натальи Беляевой «Соня любит, Соня не любит» и ленте «Рождение трагедии из звуков музыки» Раили Каримовой.
Среди анимационных проектов лучшим стал «Яблоневый человек» Аллы Вартанян, а среди документальных — «Баба Аня» Андрея Ананина. Обе короткометражки получили по 150 тысяч рублей. Награды за лучшую премьеру и 250 тысяч рублей удостоилась Саша Кармаева, поставившая фильм «Как папа маме стырил снег».
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