Объявлены победители акции «День короткометражного кино»

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В прокате с 23 февраля.

Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя»

Субсидия выделена на поддержание проката национальных фильмов.

Фонд кино опубликовал список организаций, которые получат 4,2 млрд рублей

26 декабря

«Темные начала» продлили на третий сезон

Сценарий будет основан на последнем романе из трилогии Филипа Пулмана.