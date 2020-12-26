Фонд кино опубликовал список организаций, которые получат 4,2 млрд рублей

Совет Фонда кино определился с получателями государственной субсидии в размере 4,2 млрд рублей, которая была выделена на поддержание проката национальных фильмов. Список организаций опубликован на сайте фонда.
фото: fond-kino.ru
В перечень вошли 54 компании, занимающиеся производством и прокатом национальных фильмов. В их числе — Киностудия им. Горького, кинокомпания СТВ, студия «Тритэ» Никиты Михалкова, Hype Film, «Централ Партнершип», киностудия КИТ. Они получат 2,1 млрд рублей, как и 647 организаций, осуществляющих показ национальных кинолент.
Среди кинотеатров-получателей субсидии числятся «Иллюзион», «Киномакс», «Синема Парк», «Ударник», и другие. Обязательным условием для них являлся показ не менее трех национальных фильмов с 1 января по 31 марта 2020 года.
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