Фонд кино опубликовал список организаций, которые получат 4,2 млрд рублей

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В прокате с 23 февраля.

Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя»

26 декабря

«Темные начала» продлили на третий сезон

Сценарий будет основан на последнем романе из трилогии Филипа Пулмана.