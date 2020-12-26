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Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя»

26 декабря
2020 год

Новости кино >>
26 декабря 2020
В сети состоялась премьера трейлера комедии «Батя» режиссера-дебютанта Дмитрия Ефимовича.


История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.
В детстве Макс быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким – закрытым и в чем-то жестоким.
Батя обещал навестить Макса и его семью на свое 70-летие, но, как всегда, не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей. От этих воспоминаний сожмется сердце у каждого, кто хотя бы чуть-чуть застал девяностые.

Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя»

«Эти истории авторы брали из собственной жизни, — рассказывает продюсер Антон Зайцев, — Материал писался долго. Разные сценаристы приложили руку к воспоминаниям и выбирали самые общие, самые узнаваемые, в которых бы рисовалась архетипичная фигура Бати. В девяностые годы Россия была по-прежнему однородна, как Советский Союз, из которого она вышла. Поэтому был общий метод воспитания, общие и понятные всем ситуации, отсюда такое широкое узнавание этих ситуаций. Но интересно еще вот что — изначально история про сурового отца, чье воспитание отличается от педагогических решений современных родителей, была частью пилота, который был снят совместно с нашим американским партнером, сценаристом и продюсером Биллом Даймондом. Делая эту историю, он вспоминал своего отца и свое детство, которое пришлось на 70-е годы Америки. Поэтому такие отцы не только архетипичны и узнаваемы для России 90-х, подобная история будет понятна и на другой стороне планеты. Одна из важных и главных мыслей, которые есть в нашем фильме, звучит так: родители всегда желают нам только добра. Но понять это мы можем только тогда, когда сами станем родителями. И не потому, что сами начнем поступать так же. Мы можем понять их просто потому, что на расстоянии времени многое становится ясней. И эта ясность сделает нас ближе к своим родителям и поможет простить их, если мы обижаемся».

Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя»

Главные роли в картине сыграли Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Стас Старовойтов, Диана Енакаева, Севастьян Бугаев и Елена Лядова.

«Батя» - это доброе, смешное кино с крепкими нотками ностальгии, которое не оставит равнодушным ни одного пацана, ни одного мужика, — считает продюсер Гавриил Гордеев. — А для женщин увидеть то, как воспримет фильм ваш друг – эмоция, которую важно прожить. Истории, которые рассказываются в «Бате», знакомы не только тем, кто провел детство, отрочество и юность в России девяностых. Они знакомы всему постсоветскому пространству, поэтому нам хочется показать «Батю» и в Польше, и в бывшей Чехословакии, на Балканах… Везде, где есть отцы, которых так или иначе коснулся Советский Союз. Я рассказывал о фильме Тилю из Rammstein, и он сказал, что это очень крутая история, потому что он рос в ГДР, и для него это знакомо и понятно.
Удивительная магия «Бати» в том, что фильм про поколение наших отцов понравится и нашим детям тоже. Им будет интересно посмотреть, в каких условиях формировались их бати, а еще они оценят романтику аскетичных, ламповых девяностых. Через откровенный и реалистичный юмор наши дети чуточку больше поймут своих родителей, поймут, что какие бы ситуации ни происходили в жизни, каждым отцом всегда движет любовь к своим детям».

Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя»

В российских кинотеатрах «Батя» появится 23 февраля 2021 года.
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Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя» фотографии
Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя» фотографии
Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя» фотографии
Владимир Вдовиченков учит сына быть мужиком в трейлере комедии «Батя» фотографии
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