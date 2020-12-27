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«Мосфильм» объявил о старте конкурса сценариев

27 декабря
2020 год

Новости кино >>
27 декабря 2020
«Мосфильм» проведёт конкурс сценариев полнометражных игровых фильмов на тему «Человек в современном мире». Отправить свои русскоязычные произведения любого жанра, за исключением фэнтези, хоррора и научной фантастики, авторы могут до 31 марта 2021 года по адресу konkurs@mosfilm.ru, уточняется на сайте киноконцерна.

Результаты опубликуют на сайте «Мосфильма» и на страницах социальных сетей в течение месяца после окончания приёма работ, затем по итогам выберут два лучших сценария, с авторами которых будут заключены договоры.

«Мосфильм» объявил о старте конкурса сценариев
фото: tritovarisha.ru

Для участия в конкурсе принимаются работы лиц старше 18 лет с любым гражданством и образованием, при этом каждый может прислать лишь один сценарий (форма записи литературная или американская) вместе с сопроводительным письмом, в котором «необходимо указать название сценария, информацию об авторе: ФИО, возраст, образование, контактные данные (электронный адрес, номера домашнего и мобильного телефонов); если есть – фильмографию, публикации и/или сценарии, которые запущены в производство».

От участников требуется гарантия своего авторства и обязательство «не публиковать присланные сценарии в интернете, не подавать их в сторонние производственные компании с целью заключения договора и не принимать участие в других конкурсах до окончания текущего конкурса, когда будут объявлены результаты».
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