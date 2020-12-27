ВДНХ отметит Международный день кино

В честь Международного дня кино ВДНХ подготовила онлайн-программу. Поклонники кинематографа смогут принять участие в цикле тематических лекций от Музея кино и проекта «Знание. ВДНХ» не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
фото: пресс-служба ВДНХ
27 декабря в 17:00 на лекции «"Три орешка для Золушки" vs "Морозко"» участники обсудят причины популярности двух советских новогодних сказок. Автор и ведущая цикла «Хроники кинофэнтези», кандидат искусствоведения, историк кино Нина Спутницкая расскажет, кто и почему вывел на экран незабвенную Настеньку, уморительную Марфушу и сварливую Бабу-ягу и почему герои «Морозко» столь популярны в Чехии и непонятны в США. Во второй части эфира зрители узнают историю создания «Трёх орешков для Золушки» и секреты успеха фильма у нескольких поколений в разных точках земного шара.
28 декабря в 19:00 стартует серия лекций о кино проекта «Знание. ВДНХ», которую проведёт киновед Дмитрий Елагин. Понедельник посвятят жанрам «новогоднего фильма». Ежегодно к Рождеству и Новому году во всём мире выходят ленты, которые должны создать праздничное настроение, по телевизору показывают народные хиты разных лет. Все они схожи по сюжету и настроению, но в то же время каждый отражает национальные черты жителей разных стран. Какие именно — можно будет узнать на примере картин «Карнавальная ночь», «Гринч — похититель Рождества» и «8 женщин».
фото: пресс-служба ВДНХ
29 декабря в 16:00 участникам онлайн-программы расскажут о «Заставе Ильича» Марлена Хуциева. История о славных парнях, ищущих своё место на земле, превратилась у режиссёра в манифест поколения и полную энциклопедию оттепельной жизни. Учёный секретарь Музея кино Максим Семёнов поговорит со зрителями о связи картины с предшествующей кинематографической традицией, о её месте в творчестве самого Хуциева.
5 января в 16:00 состоится лекция проекта «Знание. ВДНХ», приуроченная к 80-летию Хаяо Миядзаки. Зрители проследят его творческий путь от «Принцессы Мононоке» до картины «Как живёте?», над которой мастер работает сейчас. С участниками поговорят о важных проблемах, которые японский режиссёр поднимал в своих фильмах. Например, ответственности художника за произведение, которое другие могут использовать во зло.
8 января, в День детского кино, на лекции в 16:00 речь пойдёт о серии фильмов «Шрэк». Студия DreamWorks Pictures была основана выходцами из The Walt Disney Company, которые после удачного, но традиционного «Принца Египта» решили пойти против правил и совершили революцию — ей стал «Шрэк». Вместе с Дмитрием Елагиным участники попробуют разобраться в многослойности сюжета, темы которого спрятаны за детским и взрослым юмором, множеством отсылок к другим произведениям.
Завершится марафон 9 января в 17:00 онлайн-мероприятием от Музея кино — «Гринч и все-все-все: похитители Рождества и новогодние вредители». Вместе с Ниной Спутницкой зрители вспомнят сказочных вредителей в рождественских фильмах: Гринча, Белсникеля, персонажей Терри Пратчетта, Кромешника, Снежную королеву и других. Также на киновечере обсудят, чем отрицательные персонажи могут быть привлекательны и почему они так востребованы в современной детской культуре.
фото: пресс-служба ВДНХ
Все лекции пройдут на площадке Zoom. Чтобы принять участие в мероприятиях Музея кино 27, 29 декабря и 9 января, необходимо приобрести билет на официальном сайте за 100 рублей, продажа закрывается за час до начала. Мероприятия проекта «Знания. ВДНХ» бесплатные. Для того чтобы стать полноценным участником онлайн-встреч 28 декабря, 5 и 8 января с возможностью задавать вопросы, необходимо предварительно зарегистрироваться на выбранное событие через его официальный сайт. Прямые трансляции лекций проекта «Знания. ВДНХ» также будут идти в группе ВДНХ в «ВКонтакте», там их можно смотреть без предварительной регистрации.
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