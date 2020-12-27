Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном откроют Роттердамский кинофестиваль

27 декабря
2020 год

Новости кино >>
27 декабря 2020
Чёрная комедия Андерса Томаса Йенсена «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном в главной роли откроет 50-й Роттердамский международный кинофестиваль 1 февраля 2021 года. Согласно пресс-службе компании Capella Film, выступающей российским прокатчиком картины, россияне смогут посмотреть фильм начиная с 18 февраля.

По сюжету военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединились для того, чтобы выяснить, на самом ли деле трагическая гибель жены Маркуса в железнодорожной катастрофе является нелепой случайностью или же это тщательно спланированное убийство.

«Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном откроют Роттердамский кинофестиваль

Просмотр картин на Роттердамском смотре впервые пройдёт в гибридном формате: онлайн-показы конкурсной программы состоятся с 1 по 7 февраля, а традиционные показы — с 2 по 6 июня. Вручение наград запланировано на 7 февраля.

Ранее стало известно, что в конкурс Big Screen Competition включён «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Кроме того, во внеконкурсную секцию Limelight, посвящённую фестивальным фаворитам и лауреатам, попали «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Северный ветер» Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля
персоны
Андерс Томас ЙенсенАндрей КончаловскийРената ЛитвиноваМадс Миккельсен
фильмы
Дорогие товарищиРыцари справедливостиСеверный ветер

анонс

Скорбим

Клод Брассёр
22 декабря ушёл из жизни актёр Клод Брассёр.
Борис Бушмелёв
21 декабря ушёл из жизни режиссёр Борис Бушмелёв.
Александр Курляндский
21 декабря скончался сценарист Александр Курляндский.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Джемма Фирсова
Мэриам д'Або
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
Тимоти Шаламе
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Гости на вилле
драма, триллер
Италия, Франция, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен