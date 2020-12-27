«Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном откроют Роттердамский кинофестиваль

Чёрная комедия Андерса Томаса Йенсена
«Рыцари справедливости
» с Мадсом Миккельсеном
в главной роли откроет 50-й Роттердамский международный кинофестиваль
1 февраля 2021 года. Согласно пресс-службе компании Capella Film, выступающей российским прокатчиком картины, россияне смогут посмотреть фильм начиная с 18 февраля.
По сюжету военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединились для того, чтобы выяснить, на самом ли деле трагическая гибель жены Маркуса в железнодорожной катастрофе является нелепой случайностью или же это тщательно спланированное убийство.
Просмотр картин на Роттердамском смотре впервые пройдёт в гибридном формате: онлайн-показы конкурсной программы состоятся с 1 по 7 февраля, а традиционные показы — с 2 по 6 июня. Вручение наград запланировано на 7 февраля.
Ранее стало известно
, что в конкурс Big Screen Competition включён «Северный ветер
» Ренаты Литвиновой
. Кроме того, во внеконкурсную секцию Limelight, посвящённую фестивальным фаворитам и лауреатам, попали «Дорогие товарищи
» Андрея Кончаловского
.
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