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Исполнилось 100 лет со дня рождения чешского актёра Иржи Совака

27 декабря
2020 год

Новости кино >>
27 декабря 2020
Сегодня, 27 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения отца актёра и певца Иржи Шмицера, заслуженного артиста Чехословакии, популярного чешского актёра кино и театра, мастера комедии и сценариста Иржи Совака.


Иржи Шмицер родился 27 декабря 1920 года в пражской семье трактирщика. До 1941-го обучался в Пражской консерватории. Играл в любительском театре. С 1943-го — профессиональный актёр Тршебичского театра. В 1946—1947 годах выступал в составе Чехословацкого армейского музыкального ансамбля им. В. Неедлы. Играл в театре Бурьяна и Театре на Виноградах, с 1966-го до конца жизни состоял в труппе Национального театра в Праге.

В кино дебютировал ещё в 1942-м, но постоянным гостем на большом и малом экране стал с 1950-го. Всего за свою творческую карьеру Совак сыграл 155 ролей в кино и на телевидении. Российскому зрителю он, прежде всего, запомнился по фильмам и сериалам Вацлава Ворличека, с которым начал сотрудничать в 1966-м, снявшись в комедии «Кто хочет убить Джесси?». Затем последовали «Конец агента», «А что, если поесть шпината?», «Спящая красавица», «Арабела», «Летающий Честмир», «Хомяк в ночной рубашке», «Арабела возвращается, или Румбурак Король сказки» и «Молодое вино».

кадр из сериала «Арабела»

Помимо Ворличека, актёр часто играл в фильмах Йозефа МахаОперация Б», «Отправление 13:30», «Флориан», «Обход», «Пропавшие банкноты»), Олдржиха ЛипскогоПредставление состоится!», «Шесть медведей и клоун Цибулка», «Соло для слона с оркестром», «Маречек, подайте мне ручку!», «Да здравствуют духи!»), Мартина ФричаФокус, пожалуйста!», «Сегодня в последний раз», «Король королю», «Звезда по имени Полынь», «Строго засекреченные премьеры»), Индржиха ПолакаСмерть в седле», «Завтра утром я обожгусь чаем») и других известных режиссёров Чехословакии.

Один из последних образов воплотил в картине Яна Сверака «Коля». Иржи Совак умер в Праге 6 сентября 2000-го.
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Вацлав ВорличекОлдржих ЛипскийИндржих ПолакЯн СверакИржи СовакМартин Фрич
фильмы
А что, если поесть шпината?АрабелаАрабела возвращается, или Румбурак Король сказкиДа здравствуют духи!Завтра утром я обожгусь чаемЗвезда по имени ПолыньКоляКонец агентаКороль королюКто хочет убить Джесси?Летающий ЧестмирМаречек, подайте мне ручку!ОбходОперация БОтправление 13:30Представление состоится!Пропавшие банкнотыСегодня в последний разСмерть в седлеСоло для слона с оркестромСпящая красавицаСтрого засекреченные премьерыФлорианФокус, пожалуйста!Хомяк в ночной рубашкеШесть медведей и клоун Цибулка

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Исполнилось 100 лет со дня рождения чешского актёра Иржи Совака фотографии
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