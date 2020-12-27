Исполнилось 100 лет со дня рождения чешского актёра Иржи Совака

Сегодня, 27 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения отца актёра и певца Иржи Шмицера, заслуженного артиста Чехословакии, популярного чешского актёра кино и театра, мастера комедии и сценариста Иржи Совака
.
Иржи Шмицер
родился 27 декабря 1920 года в пражской семье трактирщика. До 1941-го обучался в Пражской консерватории. Играл в любительском театре. С 1943-го — профессиональный актёр Тршебичского театра
. В 1946—1947 годах выступал в составе Чехословацкого армейского музыкального ансамбля им. В. Неедлы. Играл в театре Бурьяна
и Театре на Виноградах
, с 1966-го до конца жизни состоял в труппе Национального театра
в Праге.
В кино дебютировал ещё в 1942-м, но постоянным гостем на большом и малом экране стал с 1950-го. Всего за свою творческую карьеру Совак сыграл 155 ролей в кино и на телевидении. Российскому зрителю он, прежде всего, запомнился по фильмам и сериалам Вацлава Ворличека
, с которым начал сотрудничать в 1966-м, снявшись в комедии «Кто хочет убить Джесси?
». Затем последовали «Конец агента
», «А что, если поесть шпината?
», «Спящая красавица
», «Арабела
», «Летающий Честмир
», «Хомяк в ночной рубашке
», «Арабела возвращается, или Румбурак Король сказки
» и «Молодое вино
».
Помимо Ворличека, актёр часто играл в фильмах Йозефа Маха
(«Операция Б
», «Отправление 13:30
», «Флориан
», «Обход
», «Пропавшие банкноты
»), Олдржиха Липского
(«Представление состоится!
», «Шесть медведей и клоун Цибулка
», «Соло для слона с оркестром
», «Маречек, подайте мне ручку!
», «Да здравствуют духи!
»), Мартина Фрича
(«Фокус, пожалуйста!
», «Сегодня в последний раз
», «Король королю
», «Звезда по имени Полынь
», «Строго засекреченные премьеры
»), Индржиха Полака
(«Смерть в седле
», «Завтра утром я обожгусь чаем
») и других известных режиссёров Чехословакии.
Один из последних образов воплотил в картине Яна Сверака
«Коля
». Иржи Совак умер в Праге 6 сентября 2000-го.
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