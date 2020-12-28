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«КАРО» проведёт «Новый год с Вуди Алленом»

28 декабря
2020 год

Новости кино >>
28 декабря 2020
КАРО.Арт с 29 декабря по 5 января проведёт «Новый год с Вуди Алленом». Уходящий год завершится показом нового фильма знаменитого режиссёра «Фестиваль Рифкина» 31 декабря в 18:00. В цикл также вошли картины «Жасмин», «Иррациональный человек» и «Полночь в Париже», уточняет пресс-служба сети кинотеатров «КАРО».

«КАРО» проведёт «Новый год с Вуди Алленом»
фото: пресс-служба «КАРО»

Романтическое настроение любителям кино помогут создать прославленные мелодрамы – «Мои черничные ночи» Вонга Кар Вая покажут 4 и 10 января, а культовое «Привидение» 2 января зрителям киноцентра «Октябрь» представит историк кинокостюма, соавтор и сооснователь проекта CineModa Катерина Крупнова. Настоящие синефилы не смогут обойти стороной специальные показы «Криминального чтива» 30 декабря, а также 3 и 9 января. Картину Квентина Тарантино покажут на английском языке с русскими субтитрами. Любители спортивных байопиков и документального кино по достоинству оценят спецпоказы ленты «Диего Марадона», которые состоятся 26 и 27 декабря. Настоящим подарком для поклонников классического балета станет киноверсия «Щелкунчика» Юрия Григоровича. Её можно будет увидеть в кинотеатрах до 31 декабря включительно.

Для тех, кто не успеет посетить все показы КАРО.Арт, но желает оставаться в курсе событий, стартовали выпуски одноимённого подкаста, в котором транслируются все обсуждения с премьер и спецпоказов в формате аудио. Подкаст КАРО.Арт доступен на платформах Apple Podcasts, Google Подкасты, Anchor.fm, Яндекс. Музыка.
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