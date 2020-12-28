«КАРО» проведёт «Новый год с Вуди Алленом»

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Исполнилось 100 лет со дня рождения чешского актёра Иржи Совака

27 декабря

ВДНХ отметит Международный день кино

Поклонники кинематографа смогут принять участие в цикле тематических лекций от Музея кино и проекта «Знание. ВДНХ» не выходя из дома.