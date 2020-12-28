Герои сериала «Чума!» проводят 2020-й караоке-фильмом

В онлайн-кинотеатре IVI 28 декабря состоится премьера комедийного караоке-фильма «Чумовой Новый Год
». Согласно пресс-службе сервиса, вместе со зрителями и героями сериала «Чума!
» Новый год встретят Филипп Киркоров
, Лолита Милявская
, Ольга Бузова
, Дима Билан
, Александр Ревва
, Елена Ваенга
, Алексей Воробьёв
, Леван Горозия
и Стас просто класс
.
По словам Сергея Шнурова
, «никогда ещё не было так страшно весело. Новое средневековье постучалось в наши двери. Тук-тук. Это я, Чума в костюме Снегурочки. Но наш добрый смех отпугнёт её и придаст нам сил в наступающем году».
В проекте прозвучат музыкальные хиты в «средневековой» аранжировке Шнурова и неожиданном исполнении артистов. Также зрителей ждёт сюрприз в виде песни, написанной музыкальным продюсером фильма специально для «Чумового Нового Года».
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