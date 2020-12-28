Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Герои сериала «Чума!» проводят 2020-й караоке-фильмом

28 декабря
2020 год

Новости кино >>
28 декабря 2020
В онлайн-кинотеатре IVI 28 декабря состоится премьера комедийного караоке-фильма «Чумовой Новый Год». Согласно пресс-службе сервиса, вместе со зрителями и героями сериала «Чума!» Новый год встретят Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Бузова, Дима Билан, Александр Ревва, Елена Ваенга, Алексей Воробьёв, Леван Горозия и Стас просто класс.

Герои сериала «Чума!» проводят 2020-й караоке-фильмом

По словам Сергея Шнурова, «никогда ещё не было так страшно весело. Новое средневековье постучалось в наши двери. Тук-тук. Это я, Чума в костюме Снегурочки. Но наш добрый смех отпугнёт её и придаст нам сил в наступающем году».

В проекте прозвучат музыкальные хиты в «средневековой» аранжировке Шнурова и неожиданном исполнении артистов. Также зрителей ждёт сюрприз в виде песни, написанной музыкальным продюсером фильма специально для «Чумового Нового Года».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второй сезон «Чумы!» с Кириллом Нагиевым и Алиной Алексеевой стартует 30 октября
Стали известны подробности второго сезона «Чумы!»
Комедия «Чума!» получит продолжение
Поиск по меткам
Новый годпремьера
персоны
Дима БиланОльга БузоваЕлена ВаенгаАлексей ВоробьёвФилипп КиркоровЛолита МилявскаяАлександр РевваСергей Шнуров
фильмы
Чума!Чумовой Новый год

анонс

День рождения >>

Елена Антонова
Гегам Арутюнян
Эльвира Болгова
Кристина Бродская
Татьяна Иваницкая
Александр Робак
Михаил Салин
Евгения Соляных
Елена Суркова
Эугениуш Бодо
Дензел Вашингтон
Хильдегард Кнеф
Сиенна Миллер
Мэгги Смит
Тери Тордаи
Лью Эйрес
все родившиеся 28 декабря >>

Афиша кино >>

Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен