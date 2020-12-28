«Блокадный дневник», «Лёд-2» и «Стрельцов» номинированы на «Золотой орёл»

Стали известны номинанты на премию «Золотой орёл», чья торжественная церемония вручения премий состоится 22 января 2021 года в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Список претендентов опубликован на
сайте
Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
фото: кадр из фильма «Стрельцов»
За звание лучшего фильма поборются «
Блокадный дневник
»
Андрея Зайцева
, «
Дорогие товарищи
»
Андрея Кончаловского
, «
Лёд-2
»
Жоры Крыжовникова
, «
Союз Спасения
»
Андрея Кравчука
и «
Стрельцов
»
Ильи Учителя
. Зайцев, Кончаловский и Крыжовников претендуют на титул выдающегося режиссёра, первых двух также могут отметить наградами за сценарий наряду с авторами «Союза Спасения», который лидирует по количеству номинаций — у исторической картины 15 потенциальных статуэток. У «
Доктора Лизы
» лишь одна номинация — за музыку
Юрия Потеенко
.
В категории «Лучшая женская роль в кино» представлены
Ольга Озоллапиня
(«Блокадный дневник»),
Юлия Высоцкая
(«Дорогие товарищи») и
Стася Милославская
(«Стрельцов»). В аналогичную мужскую секцию попали
Юрий Борисов
(«
Калашников
»),
Максим Матвеев
(«Союз Спасения») и
Александр Петров
(«Стрельцов»). За роли второго плана могут отметить
Марию Аронову
и
Надежду Михалкову
, сыгравших в фильме «Лёд-2»,
Софью Эрнст
,
Александра Домогарова
и
Ивана Колесникова
, снявшихся в «Союзе Спасения», а также
Александра Яценко
, воплотившего один из образов в «Стрельцове».
фото: кадр из фильма «Одесский пароход»
Среди телефильмов и мини-сериалов на победу могут рассчитывать «
Дипломат
»
Юрия Кузьменко
, «
Одесский пароход
»
Сергея Урсуляка
и «
Магомаев
»
Дмитрия Тюрина
и
Романа Прыгунова
, а среди сериалов, состоящих из более десяти серий, — «
Заступники
»
Владимира Котта
, «
Триггер
» Дмитрия Тюрина и «
Ученица Мессинга
»
Владимира Нахабцева
.
Светлана Немоляева
,
Чулпан Хаматова
и
Татьяна Чердынцева
, сыгравшие соответственно в «Дипломате», экранизации романа «
Зулейха открывает глаза
» и «Ученице Мессинга», номинированы за лучшую женскую роль на телевидении, а
Александр Лазарев
(«Дипломат»), Максим Матвеев («Триггер») и
Юрий Беляев
(«Ученица Мессинга») — за мужскую роль.
В секцию неигрового кино включены ленты «
Пространство стиха: Борис Слуцкий
»
Виктора Ткачёва
, «
Станиславский: Жажда жизни
»
Юлии Бобковой
и «
Шаман
»
Андрея Осипова
, в категории короткого метра примут участие
One mango, please
Надежды Михалковой, «
Конец войны
»
Сергея Рамза
и «
Сцены у моря
»
Оксаны Дегтярёвой
. Среди анимационных работ выделены «
Белка и Стрелка. Карибская тайна
»
Инны Евланниковой
, «
Иван Царевич и Серый Волк-4
»
Константина Феоктистова
и «
Хозяйка Медной горы
»
Дмитрия Геллера
. Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате могут объявить ленты «
1917
»
Сэма Мендеса
, «
Пиноккио
»
Маттео Гарроне
и «
Фассбиндер
»
Оскара Релера
.
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