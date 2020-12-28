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«Блокадный дневник», «Лёд-2» и «Стрельцов» номинированы на «Золотой орёл»

28 декабря
2020 год

Новости кино >>
28 декабря 2020
Стали известны номинанты на премию «Золотой орёл», чья торжественная церемония вручения премий состоится 22 января 2021 года в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Список претендентов опубликован на сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

«Блокадный дневник», «Лёд-2» и «Стрельцов» номинированы на «Золотой орёл»
фото: кадр из фильма «Стрельцов»

За звание лучшего фильма поборются «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя. Зайцев, Кончаловский и Крыжовников претендуют на титул выдающегося режиссёра, первых двух также могут отметить наградами за сценарий наряду с авторами «Союза Спасения», который лидирует по количеству номинаций — у исторической картины 15 потенциальных статуэток. У «Доктора Лизы» лишь одна номинация — за музыку Юрия Потеенко.

В категории «Лучшая женская роль в кино» представлены Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»), Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи») и Стася Милославская («Стрельцов»). В аналогичную мужскую секцию попали Юрий БорисовКалашников»), Максим Матвеев («Союз Спасения») и Александр Петров («Стрельцов»). За роли второго плана могут отметить Марию Аронову и Надежду Михалкову, сыгравших в фильме «Лёд-2», Софью Эрнст, Александра Домогарова и Ивана Колесникова, снявшихся в «Союзе Спасения», а также Александра Яценко, воплотившего один из образов в «Стрельцове».

«Блокадный дневник», «Лёд-2» и «Стрельцов» номинированы на «Золотой орёл»
фото: кадр из фильма «Одесский пароход»

Среди телефильмов и мини-сериалов на победу могут рассчитывать «Дипломат» Юрия Кузьменко, «Одесский пароход» Сергея Урсуляка и «Магомаев» Дмитрия Тюрина и Романа Прыгунова, а среди сериалов, состоящих из более десяти серий, — «Заступники» Владимира Котта, «Триггер» Дмитрия Тюрина и «Ученица Мессинга» Владимира Нахабцева. Светлана Немоляева, Чулпан Хаматова и Татьяна Чердынцева, сыгравшие соответственно в «Дипломате», экранизации романа «Зулейха открывает глаза» и «Ученице Мессинга», номинированы за лучшую женскую роль на телевидении, а Александр Лазарев («Дипломат»), Максим Матвеев («Триггер») и Юрий Беляев («Ученица Мессинга») — за мужскую роль.

В секцию неигрового кино включены ленты «Пространство стиха: Борис Слуцкий» Виктора Ткачёва, «Станиславский: Жажда жизни» Юлии Бобковой и «Шаман» Андрея Осипова, в категории короткого метра примут участие One mango, please Надежды Михалковой, «Конец войны» Сергея Рамза и «Сцены у моря» Оксаны Дегтярёвой. Среди анимационных работ выделены «Белка и Стрелка. Карибская тайна» Инны Евланниковой, «Иван Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова и «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера. Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате могут объявить ленты «1917» Сэма Мендеса, «Пиноккио» Маттео Гарроне и «Фассбиндер» Оскара Релера.
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фильмы
1917One mango, pleaseБелка и Стрелка. Карибская тайнаБлокадный дневникДипломатДоктор ЛизаДорогие товарищиЗаступникиЗулейха открывает глазаИван Царевич и Серый Волк-4КалашниковКонец войныЛёд-2МагомаевОдесский пароходПиноккиоСоюз СпасенияСтрельцовТриггерУченица МессингаФассбиндерШаман

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