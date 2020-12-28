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Стартовали съёмки «Декабря» с Александром Петровым в роли Сергея Есенина

28 декабря
2020 год

Новости кино >>
28 декабря 2020
Клим Шипенко приступил к съёмкам триллера под рабочим названием «Декабрь», основанного на его сценарии. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Start, отвечающего за производство картины вместе со студией Yellow, Black and White при поддержке Фонда кино и фонда «Кинопрайм».

Стартовали съёмки «Декабря» с Александром Петровым в роли Сергея Есенина
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Главную роль в фильме сыграет Александр Петров. Компанию ему составят Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилёв, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная, Софья Карпунина и другие актёры.

По сюжету на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

Стартовали съёмки «Декабря» с Александром Петровым в роли Сергея Есенина
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Фигура Есенина привлекала меня всегда, ещё в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нём. Мне очень близка его поэзия. Таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — всё это является огромным полем для творчества и искусства. После фильма "Текст" мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий "Декабря", и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актёре на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идёт о последних днях жизни поэта. Актёр должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нём присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом», — рассказал Шипенко.

Съёмки исторической ленты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Специально для картины построены масштабные декорации площадью более 7000 м2. По словам генерального продюсера Yellow, Black and White и сооснователя видеосервиса START Эдуарда Илояна, «достаточно сложно в современной Москве и современном Петербурге снимать прошлый век, поэтому мы строим практически всё — интерьер, улицы Петербурга и даже "Англетер" Особое внимание в фильме будет уделено компьютерной графике». Релиз картины запланирован на конец 2021-го – начало 2022-го, прокатчиком выступит компания «Централ Партнершип».
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