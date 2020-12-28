Российским кинотеатрам из-за пандемии коронавириса окажут господдержку в 2021 и 2022 годах

Президент России Владимир Путин
подписал перечень поручений по вопросам принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций кинематографии, сообщается на сайте
Кремля.
Так, до 25 марта Правительство РФ должно будет представить предложения о государственной поддержке кинотеатров, пострадавших из-за пандемии коронавируса, в 2021 и 2022 годах. Пока единственным условием для претендентов на получение поддержки является постоянный показ национальных фильмов.
Господдержка всей кинематографии в следующем году должна быть на уровне «доковидного» 2019 года. Кроме того, Путин поручил внести ряд изменений в налоговое законодательство, предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 3% и снижение до 7,6% совокупного размера тарифов страховых взносов для российских организаций кинематографии, осуществляющих производство анимационных фильмов на протяжении не менее пяти лет.
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