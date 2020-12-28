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Российским кинотеатрам из-за пандемии коронавириса окажут господдержку в 2021 и 2022 годах

28 декабря
2020 год

Новости кино >>
28 декабря 2020
Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций кинематографии, сообщается на сайте Кремля.

Российским кинотеатрам из-за пандемии коронавириса окажут господдержку в 2021 и 2022 годах

Так, до 25 марта Правительство РФ должно будет представить предложения о государственной поддержке кинотеатров, пострадавших из-за пандемии коронавируса, в 2021 и 2022 годах. Пока единственным условием для претендентов на получение поддержки является постоянный показ национальных фильмов.

Господдержка всей кинематографии в следующем году должна быть на уровне «доковидного» 2019 года. Кроме того, Путин поручил внести ряд изменений в налоговое законодательство, предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 3% и снижение до 7,6% совокупного размера тарифов страховых взносов для российских организаций кинематографии, осуществляющих производство анимационных фильмов на протяжении не менее пяти лет.
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