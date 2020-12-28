Вячеслав Тельнов официально покинул пост руководителя Фонда кино

Вячеслав Тельнов покинул пост руководителя Фонда кино по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Тельнова. Распоряжение об отставке уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
фото: Пресс-служба АПКиТ
Исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Тельнова назначили в ноябре 2018 года. На этом посту он сменил Антона Малышева, руководившего Фондом с 2013-го.
До своего назначения в Фонд кино Вячеслав Тельнов на протяжении нескольких лет руководил департаментом кинематографии Министерства культуры, а после этого возглавлял Госфильмофонд РФ.
Слухи о том, что Тельнов покидает пост руководителя Фонда кино, появились около месяца назад. Тогда же некоторые СМИ сообщили о том, что исполняющим обязанности главы организации будет заместитель Тельнова – Федор Соснов.
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