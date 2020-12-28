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Вячеслав Тельнов официально покинул пост руководителя Фонда кино

28 декабря
2020 год

Новости кино >>
28 декабря 2020
Вячеслав Тельнов покинул пост руководителя Фонда кино по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Тельнова. Распоряжение об отставке уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вячеслав Тельнов официально покинул пост руководителя Фонда кино
фото: Пресс-служба АПКиТ

Исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Тельнова назначили в ноябре 2018 года. На этом посту он сменил Антона Малышева, руководившего Фондом с 2013-го.

До своего назначения в Фонд кино Вячеслав Тельнов на протяжении нескольких лет руководил департаментом кинематографии Министерства культуры, а после этого возглавлял Госфильмофонд РФ.

Слухи о том, что Тельнов покидает пост руководителя Фонда кино, появились около месяца назад. Тогда же некоторые СМИ сообщили о том, что исполняющим обязанности главы организации будет заместитель Тельнова – Федор Соснов.
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