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Суздальский фестиваль пройдет весной в гибридном формате

29 декабря
2020 год

Новости кино >>
29 декабря 2020
XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в гибридном формате с 17 по 22 марта 2021 года. Участники смогут как лично приехать в Суздаль, так и присоединиться к форуму дистанционно благодаря интернет-экосистеме «Суздальфест.Онлайн», сообщает оргкомитет смотра.

Суздальский фестиваль пройдет весной в гибридном формате
фото: Пресс-служба Суздальфеста

«Отвечая современным требованиям и международным стандартам проведения кинофестиваля высокого уровня, мы разрабатываем онлайн-экосистему, благодаря которой кратно увеличится число наших участников и зрителей. Теперь познакомиться с новинками анимационного искусства, включиться в дискуссии на актуальные для нашей индустрии темы, окунуться в уникальную атмосферу Суздальфеста станет проще. Не выходя из дома, при помощи своего гаджета, гостем нашего фестиваля сможет стать любой профессионал и практически каждый любитель мультипликации», — отметил директор Суздальфеста Александр Герасимов.

В состав селекционной комиссии фестиваля вошли режиссеры Алексей Алексеев, Василий Бедошвили, Наталья Березовая, Марина Курчевская и Сергей Капков. В начале февраля 2021 года они подведут итоги отбора и объявят список участников, которых пригласят в Суздаль для представления своих проектов. Сейчас зарегистрировано почти 250 работ.

Ежегодно оргкомитет формулирует оригинальную тему Суздальфеста, которая обыгрывается в оформлении фестиваля. В этом году это «Время РОСТА!». Сбор заявок на участие в конкурсах плаката и заставки ОРФАК продлится до 17 января 2021 года. Также в рамках смотра можно принять участие в питчинге, который проводится совместно киностудией «Союзмультфильм».
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