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Максим Матвеев проверит «Теорию вероятности»

29 декабря
2020 год

Новости кино >>
29 декабря 2020
1 января платформа ВГТРК «Смотрим» покажет свой первый сериал собственного производства — «Теория вероятности» с Максимом Матвеевым в главной роли, сообщает пресс-служба проекта.

Максим Матвеев проверит «Теорию вероятности»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету, чтобы спасти брата, молодой талантливый математик Никита Пирогов придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Узнав о его таланте, боссы игорного бизнеса нанимают Никиту для вычисления шулеров. Сам того не подозревая, он вступает в мир, в котором кипят криминальные страсти, царит подпольная роскошь, а любовь и ненависть одинаково жестоки.

В сериале сыграли Артем Ткаченко, Николай Козак, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов и Александра Ребенок. Режиссерское кресло занял Юрий Мороз.
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