Максим Матвеев проверит «Теорию вероятности»

1 января платформа ВГТРК «Смотрим» покажет свой первый сериал собственного производства — «Теория вероятности» с Максимом Матвеевым в главной роли, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
По сюжету, чтобы спасти брата, молодой талантливый математик Никита Пирогов придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Узнав о его таланте, боссы игорного бизнеса нанимают Никиту для вычисления шулеров. Сам того не подозревая, он вступает в мир, в котором кипят криминальные страсти, царит подпольная роскошь, а любовь и ненависть одинаково жестоки.
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