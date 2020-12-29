Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Полет» с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым покажут на ТНТ

29 декабря
2020 год

Новости кино >>
29 декабря 2020
Психологическую драму «Полет» с Оксаной Акиньшиной, Никитой Ефремовым, Юлией Хлыниной и Павлом Табаковым покажут на ТНТ. Проект Петра Тодоровского-младшего станет первым премьерным сериалом на телеканале в 2021 году, сообщает пресс-служба ТНТ.

«Полет» с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым покажут на ТНТ
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету сотрудники московской строительной компании собираются лететь в Пермь, но в зале вылета они понимают, что перепутали аэропорт. Чуть позже коллеги узнают, что самолет рейса, на который они опоздали, разбился сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле. Каждая серия «Полета» посвящена одной сильной человеческой истории.

В актерский состав также вошли Михаил Ефремов, Евгения Добровольская, Александр Робак, Светлана Камынина, Алексей Макаров, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк, Сергей Чонишвили, Олег Васильков и Виктория Толстоганова.

«Это один из немногих сериалов, который, помимо увлекательной истории, дает зрителю возможность подумать о смысле жизни, о смерти, о человеческом пути, о своем предназначении, о судьбе. Это спектр метафизических вопросов, которые поднимаются в большой литературе, и мы думаем, что сериал Петра Тодоровского действительно наследует великой русской литературе 19 века с самыми главными вопросами о том, для чего мы приходим на этот свет», — рассказали продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов.



«Полет» уже успел заявить о себе за рубежом. Сериал получил главный приз кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно, а также стал единственным российским участником международного смотра Serienсamp Festival в Германии и вошел в программу онлайн-конференции Content London в Великобритании.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Больше надежд нету: Питчинг дебютных проектов в Министерстве культуры РФ
Немецкая компания займется международной дистрибуцией сериала Петра Тодоровского «Полет»
«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Оксана АкиньшинаОлег ВасильковЕвгения ДобровольскаяМихаил ЕфремовНикита ЕфремовСветлана КамынинаАлексей МакаровЕвгений НикишовАлександр РобакПавел ТабаковПётр Тодоровский (мл.)Виктория ТолстогановаТимофей ТрибунцевАлександра УрсулякВалерий ФедоровичЮлия ХлынинаСергей Чонишвили
фильмы
Полёт

анонс

День рождения >>

Всеволод Абдулов
Елена Аминова
Екатерина Кистень
Виталий Копылов
Эдуард Марцевич
Сергей Проханов
Дарья Семёнова
Вадим Сквирский
Виктор Тарасов
Джон Войт
Патриция Кларксон
Вивека Линдфорс
Джуд Лоу
Диего Луна
Шон Хэтоси
Дженнифер Эль
все родившиеся 29 декабря >>

Афиша кино >>

Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен