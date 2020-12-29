«Полет» с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым покажут на ТНТ

По сюжету сотрудники московской строительной компании собираются лететь в Пермь, но в зале вылета они понимают, что перепутали аэропорт. Чуть позже коллеги узнают, что самолет рейса, на который они опоздали, разбился сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле. Каждая серия «Полета» посвящена одной сильной человеческой истории.
«Это один из немногих сериалов, который, помимо увлекательной истории, дает зрителю возможность подумать о смысле жизни, о смерти, о человеческом пути, о своем предназначении, о судьбе. Это спектр метафизических вопросов, которые поднимаются в большой литературе, и мы думаем, что сериал Петра Тодоровского действительно наследует великой русской литературе 19 века с самыми главными вопросами о том, для чего мы приходим на этот свет», — рассказали продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов.
«Полет» уже успел заявить о себе за рубежом. Сериал получил главный приз кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно, а также стал единственным российским участником международного смотра Serienсamp Festival в Германии и вошел в программу онлайн-конференции Content London в Великобритании.
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