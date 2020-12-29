Соня Присс стала новой «Крепостной»

В третьем сезоне «Крепостной» образ Кати Вербицкой воплотит Соня Присс («Серебряные коньки»). На роль главной героини команда проекта пересмотрела порядка 400 актрис из нескольких стран, сообщает пресс-служба группы компаний FILM.UA Group, которая занимается производством сериала для телеканала СТБ.
фото: Пресс-служба группы компаний FILM.UA Group
По сюжету Катя Вербицкая пережила немало испытаний в первых двух сезонах: смерть любимого, погребение заживо, издевательство жестокой панночки и даже заточение в борделе. В продолжении «Крепостной» она предстанет перед зрителями другой Катей — окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.
«Катя уже не та юная беззащитная девушка, какой была ранее. Она точно знает цену свободы. Знает, с чем готова мириться, а с чем будет самоотверженно сражаться, рискуя всем ― счастьем, своей жизнью. Я не могу ответить прямо, жив ли Жадан, однако уверяю вас, что Катя будет любить и будет любима», ― рассказала Соня Присс.
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