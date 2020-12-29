Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Соня Присс стала новой «Крепостной»

29 декабря
2020 год

Новости кино >>
29 декабря 2020
В третьем сезоне «Крепостной» образ Кати Вербицкой воплотит Соня ПриссСеребряные коньки»). На роль главной героини команда проекта пересмотрела порядка 400 актрис из нескольких стран, сообщает пресс-служба группы компаний FILM.UA Group, которая занимается производством сериала для телеканала СТБ.

Соня Присс стала новой «Крепостной»
фото: Пресс-служба группы компаний FILM.UA Group

По сюжету Катя Вербицкая пережила немало испытаний в первых двух сезонах: смерть любимого, погребение заживо, издевательство жестокой панночки и даже заточение в борделе. В продолжении «Крепостной» она предстанет перед зрителями другой Катей — окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.

«Катя уже не та юная беззащитная девушка, какой была ранее. Она точно знает цену свободы. Знает, с чем готова мириться, а с чем будет самоотверженно сражаться, рискуя всем ― счастьем, своей жизнью. Я не могу ответить прямо, жив ли Жадан, однако уверяю вас, что Катя будет любить и будет любима», ― рассказала Соня Присс.

В картине также снимаются Станислав Боклан, Наталия Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Федор Лавров и другие.

Премьера третьего сезона состоится в эфире СТБ в 2021 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»
«Крепостная»: Рабыня Вербицкая
персоны
Станислав БокланФатима ГорбенкоНаталия ДенисенкоМарк ДроботВиктор ЖдановОлеся ЖураковскаяФёдор ЛавровСоня ПриссМаксим РадугинАнна СагайдачнаяСергей СтрельниковТарас Цымбалюк
фильмы
КрепостнаяКрепостная-3Серебряные коньки

анонс

День рождения >>

Всеволод Абдулов
Елена Аминова
Екатерина Кистень
Виталий Копылов
Эдуард Марцевич
Сергей Проханов
Дарья Семёнова
Вадим Сквирский
Виктор Тарасов
Джон Войт
Патриция Кларксон
Вивека Линдфорс
Джуд Лоу
Диего Луна
Шон Хэтоси
Дженнифер Эль
все родившиеся 29 декабря >>

Афиша кино >>

Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен