Иван Янковский и Катерина Шпица замаливают грехи в трейлере сериала «Топи»

КиноПоиск HD представил трейлер мистической утопии «Топи
» по сценарию Дмитрия Глуховского
.
По сюжету молодые москвичи бегут от неразрешимых проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи. Но запланированный отдых оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться — почти невозможно. Есть только один способ спастись — лицом к лицу встретиться со своими главными страхами.
Главные роли в проекте сыграли Максим Суханов
, Иван Янковский
, Тихон Жизневский
, Катерина Шпица
, Софья Володчинская
и Анастасия Крылова
. Режиссером выступил Владимир Мирзоев
(«Как Надя пошла за водкой
»).
«Топи» — для меня очень личная история
, — признался Дмитрий Глуховский. — Персонажи, которых вы там встретите — это не архетипические сказочные герои, это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. «Топи» — о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу. Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание
».
Первые эпизоды сериала «Топи
» выйдут 28 января 2020
года эксклюзивно на КиноПоиск HD.
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