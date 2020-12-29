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Иван Янковский и Катерина Шпица замаливают грехи в трейлере сериала «Топи»

29 декабря
2020 год

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29 декабря 2020
КиноПоиск HD представил трейлер мистической утопии «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.


По сюжету молодые москвичи бегут от неразрешимых проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи. Но запланированный отдых оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться — почти невозможно. Есть только один способ спастись — лицом к лицу встретиться со своими главными страхами.

Главные роли в проекте сыграли Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Режиссером выступил Владимир МирзоевКак Надя пошла за водкой»).

Иван Янковский и Катерина Шпица замаливают грехи в трейлере сериала «Топи»

«Топи» — для меня очень личная история, — признался Дмитрий Глуховский. — Персонажи, которых вы там встретите — это не архетипические сказочные герои, это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. «Топи» — о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу. Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание».

Первые эпизоды сериала «Топи» выйдут 28 января 2020 года эксклюзивно на КиноПоиск HD.
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Иван Янковский и Катерина Шпица замаливают грехи в трейлере сериала «Топи» фотографии
Иван Янковский и Катерина Шпица замаливают грехи в трейлере сериала «Топи» фотографии
Иван Янковский и Катерина Шпица замаливают грехи в трейлере сериала «Топи» фотографии
Иван Янковский и Катерина Шпица замаливают грехи в трейлере сериала «Топи» фотографии
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