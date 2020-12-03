Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Москве покажут фильмы Януша Маевского

3 декабря
2020 год

Новости кино >>
3 декабря 2020
С 4 по 8 декабря КАРО.Арт и Польский культурный центр в Москве проведут ретроспективу фильмов польского режиссёра Януша Маевского. Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» при поддержке Министерства культуры и национального наследия РП, Министерства культуры РФ, Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия», Польского института киноискусства, продюсерской компании «Фест-фильм» и Фонда «Поддержка». Об этом сообщает пресс-служба КАРО.Арт.

Януш Маевский родился во Львове 5 августа 1931 года. Окончил архитектурный факультет Краковского политехнического института и режиссёрский факультет киношколы в Лодзи. С 1961-го работал на студии документальных фильмов в Варшаве и киностудии киноминиатюр «Семафор». В игровом кино дебютировал в 1966-м комедией «Жилец». Лауреат множества международных кинофестивалей.

В Москве покажут фильмы Януша Маевского
фото: wemen.pl

Маевский пришёл в кинематограф во времена расцвета «польской киношколы», и продолжает работать в этом направлении и по сей день. Он настоящий европейский классик и блестящий стилизатор, влюблённый в довоенную эпоху, которую он бережно воссоздал в своих лучших лентах. В обширной фильмографии мастера нашлось место детективам, комедиям, мелодрамам и даже хоррорам.

В декабре зрители увидят 13 картин режиссёра — семь игровых фильмов и 6 короткометражных, от самых ранних работ до недавних. Среди них гротескный полнометражный дебют «Жилец» с неподражаемым Яном Махульским в главной роли, «Заколдованные столики», сделавшие актёра Марека Кондрата знаменитым, мрачный криминальный детектив «Преступник, который украл преступление» и весёлая музыкальная лента «Эксцентрики» о непростых временах в послевоенной Польше. Открытие ретроспективы проведёт киновед, переводчик и специалист по польскому кино Денис Вирен. Он же представит фильмы 5 и 7 декабря. Ознакомиться с расписанием показов и приобрести билеты можно здесь.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ретроспективы
персоны
Марек КондратЯнуш МаевскийЯн Махульский
фильмы
КвартирантОтель ПасификПреступник, который украл преступлениеЭксцентрики

анонс

Скорбим

Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.
Нина Акимова
2 декабря скончалась актриса Нина Акимова.
Нина Иванова
1 декабря ушла из жизни актриса Нина Иванова.
Хью Кияс-Бёрн
1 декабря ушёл из жизни актёр Хью Кияс-Бёрн.

День рождения >>

Алина Волощук
Сергей Деревянко
Галина Дёмина
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Саиб Ходжаев
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Норберт Кристиан
Фрэнки Мюниц
Паула Пэттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Комета Галлея
Россия, 2020
Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
триллер, чёрная комедия
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен