В Москве покажут фильмы Януша Маевского

С 4 по 8 декабря КАРО.Арт
и Польский культурный центр в Москве проведут ретроспективу фильмов польского режиссёра Януша Маевского
. Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» при поддержке Министерства культуры и национального наследия РП, Министерства культуры РФ, Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия», Польского института киноискусства, продюсерской компании «Фест-фильм» и Фонда «Поддержка». Об этом сообщает пресс-служба КАРО.Арт.
Януш Маевский родился во Львове 5 августа 1931 года. Окончил архитектурный факультет Краковского политехнического института и режиссёрский факультет киношколы в Лодзи. С 1961-го работал на студии документальных фильмов в Варшаве и киностудии киноминиатюр «Семафор». В игровом кино дебютировал в 1966-м комедией «Жилец
». Лауреат множества международных кинофестивалей.
Маевский пришёл в кинематограф во времена расцвета «польской киношколы», и продолжает работать в этом направлении и по сей день. Он настоящий европейский классик и блестящий стилизатор, влюблённый в довоенную эпоху, которую он бережно воссоздал в своих лучших лентах. В обширной фильмографии мастера нашлось место детективам, комедиям, мелодрамам и даже хоррорам.
В декабре зрители увидят 13 картин режиссёра — семь игровых фильмов и 6 короткометражных, от самых ранних работ до недавних. Среди них гротескный полнометражный дебют «Жилец» с неподражаемым Яном Махульским
в главной роли, «Заколдованные столики
», сделавшие актёра Марека Кондрата
знаменитым, мрачный криминальный детектив «Преступник, который украл преступление
» и весёлая музыкальная лента «Эксцентрики
» о непростых временах в послевоенной Польше. Открытие ретроспективы проведёт киновед, переводчик и специалист по польскому кино Денис Вирен
. Он же представит фильмы 5 и 7 декабря. Ознакомиться с расписанием показов и приобрести билеты можно здесь
.
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