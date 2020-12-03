«Китобой» и «Спасибо, коучер!» включены в программу британской «Недели российского кино»

Британский смотр российского кино Russian Film Week пройдёт с 6 по 13 декабря. Фестиваль вместе с премией Golden Unicorn («Золотой Единорог») планировал отметить свой первый юбилей – пять лет, однако из-за пандемии коронавируса пятую Russian Film Week перенесли на 2021 год, а в текущем году организаторы решили провести RFW-2020 в онлайн формате. Как уточняет пресс-служба фестиваля, премия Golden Unicorn в 2020-м вручена не будет, но все картины, представленные на соискание награды в этом году, будут рассмотрены членами номинационного комитета в 2021-м.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам основателя и генерального продюсера Недели Российского кино и премии «Золотой Единорог» Филипа Перкона, «несмотря на то, что кинотеатры в Великобритании закрыты, а поездки в страну ограничены, для нас было важно провести фестиваль в этом году. Аудитория, которая сформировалась вокруг фестиваля за четыре года, по-прежнему хочет смотреть российское кино, и мы вместе с нашими друзьями из "Лаборатории Касперского" посчитали, что должны перенести фестиваль в онлайн. Мы представим подборку художественных, короткометражных и документальных фильмов, которые будут доступны не только в Англии, но и по всей Европе. И надеемся вернуться к нашему привычному формату в ноябре 2021 года».
В программу RFW-2020 вошло восемь полнометражных игровых, два документальных и 17 короткометражных фильмов. Несмотря на небольшое количество фильмов, на смотре, как и в предыдущие годы, будет представлено всё жанровое разнообразие российского кино. Большинство показов состоятся по этой ссылке, а фильмы открытия и закрытия будут показаны на новой платформе. Доступ к просмотрам бесплатный, за исключением фильмов открытия и закрытия. Регистрация на просмотры обязательна. С расписанием показов и Q&A можно ознакомиться здесь.
После показов фильмов открытия и закрытия состоятся традиционные для Russian Film Week обсуждения с создателями картин. «Китобоя» представят режиссёр Филипп Юрьев и продюсер Алексей Учитель, а «Один вдох» — Елена Хазанова. Q&A проведёт основатель и генеральный продюсер RFW Филип Перкон. Купить билет на данные картины можно будет на сайте фестиваля, продажи откроются в ближайшие дни.
Помимо просмотров, зрителей= фестиваля ждут мастер-классы, которые в этом году проведут Данила Козловский и Дмитрий Глуховский. Расписание мастер-классов и регистрация на них – на сайте RFW. 9 декабря в рамках смотра пройдёт традиционный Casting Bridge. В онлайн мероприятии примут участие актёры, кастинг-директора и агенты из России, Европы и Великобритании. Мастер-классы, круглые столы и лекции помогут участникам наладить сотрудничество. Список участников будет опубликован на сайте в ближайшем будущем.
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