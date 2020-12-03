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«Китобой» и «Спасибо, коучер!» включены в программу британской «Недели российского кино»

3 декабря
2020 год

Новости кино >>
3 декабря 2020
Британский смотр российского кино Russian Film Week пройдёт с 6 по 13 декабря. Фестиваль вместе с премией Golden Unicorn («Золотой Единорог») планировал отметить свой первый юбилей – пять лет, однако из-за пандемии коронавируса пятую Russian Film Week перенесли на 2021 год, а в текущем году организаторы решили провести RFW-2020 в онлайн формате. Как уточняет пресс-служба фестиваля, премия Golden Unicorn в 2020-м вручена не будет, но все картины, представленные на соискание награды в этом году, будут рассмотрены членами номинационного комитета в 2021-м.

«Китобой» и «Спасибо, коучер!» включены в программу британской «Недели российского кино»
фото: пресс-служба фестиваля

По словам основателя и генерального продюсера Недели Российского кино и премии «Золотой Единорог» Филипа Перкона, «несмотря на то, что кинотеатры в Великобритании закрыты, а поездки в страну ограничены, для нас было важно провести фестиваль в этом году. Аудитория, которая сформировалась вокруг фестиваля за четыре года, по-прежнему хочет смотреть российское кино, и мы вместе с нашими друзьями из "Лаборатории Касперского" посчитали, что должны перенести фестиваль в онлайн. Мы представим подборку художественных, короткометражных и документальных фильмов, которые будут доступны не только в Англии, но и по всей Европе. И надеемся вернуться к нашему привычному формату в ноябре 2021 года».

В программу RFW-2020 вошло восемь полнометражных игровых, два документальных и 17 короткометражных фильмов. Несмотря на небольшое количество фильмов, на смотре, как и в предыдущие годы, будет представлено всё жанровое разнообразие российского кино. Большинство показов состоятся по этой ссылке, а фильмы открытия и закрытия будут показаны на новой платформе. Доступ к просмотрам бесплатный, за исключением фильмов открытия и закрытия. Регистрация на просмотры обязательна. С расписанием показов и Q&A можно ознакомиться здесь.

«Китобой» и «Спасибо, коучер!» включены в программу британской «Недели российского кино»
фото: кадр из фильма «Китобой»

В секцию полнометражного игрового кино включены «Китобой» Филиппа Юрьева, который откроет смотр, «Калашников» Константина Буслова, «Цой» Алексея Учителя, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, «Марафон желаний» Дарьи Чаруши, «Отель "Белград"» Константина Статского, «Смертельные иллюзии» Олега Асадулина и «Один вдох» Елены Хазановой, заявленный в качестве фильма закрытия. Из неигровых работ будут представлены «C Курильских островов с любовью» Тейлора Риза и «Мозг. Эволюция» Юлии Киселёвой.

Обширная программа короткого метра состоит из картин «Спасибо, коучер!» Никиты Тарасова, «#этоневажно» Резо Гигинеишвили, «Суп» Инги Сухоруковой, «Поток» Анны Диановой, «Говорят» Ники Яковлевой, «Сера» Ланы Влади, «Спасибо» Марии Шульгиной, «Ограбление по тарифу» Андрея Булатова, «Нуартье» Евгении Щербаковой, «Подруги» Татьяны Ивашкиной, «Талант» Олега Агейчева, а также «Подарок», «Право на жизнь», «16/8», «Сети», «Очень важный день» и «Баба-Яга и Малышка».



После показов фильмов открытия и закрытия состоятся традиционные для Russian Film Week обсуждения с создателями картин. «Китобоя» представят режиссёр Филипп Юрьев и продюсер Алексей Учитель, а «Один вдох» — Елена Хазанова. Q&A проведёт основатель и генеральный продюсер RFW Филип Перкон. Купить билет на данные картины можно будет на сайте фестиваля, продажи откроются в ближайшие дни.

Помимо просмотров, зрителей= фестиваля ждут мастер-классы, которые в этом году проведут Данила Козловский и Дмитрий Глуховский. Расписание мастер-классов и регистрация на них – на сайте RFW. 9 декабря в рамках смотра пройдёт традиционный Casting Bridge. В онлайн мероприятии примут участие актёры, кастинг-директора и агенты из России, Европы и Великобритании. Мастер-классы, круглые столы и лекции помогут участникам наладить сотрудничество. Список участников будет опубликован на сайте в ближайшем будущем.
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персоны
Олег АгейчевОлег АсадулинАндрей БулатовКонстантин БусловЛана ВладиРезо ГигинеишвилиДмитрий ГлуховскийАнна ДиановаТатьяна ИвашкинаЮлия КиселеваДанила КозловскийЖора КрыжовниковКонстантин СтатскийИнга СухоруковаНикита ТарасовАлексей УчительЕлена ХазановаДарья ЧарушаМария ШульгинаЕвгения ЩербаковаФилипп ЮрьевНика Яковлева
фильмы
#этоневажноГоворятКалашниковКитобойЛёд-2Марафон желанийМозг.ЭволюцияНуартьеОграбление по тарифуОдин вдохОтель "Белград"ПотокСераСмертельные иллюзииСпасибоСпасибо, коучер!СупЦой

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